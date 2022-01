Apple lancerà l'HomePod Mini in nuovi mercati quest'anno

Apple ha suggerito che potrebbe lanciare l'HomePod Mini in più paesi nel 2022. Dopo aver aggiunto il supporto di nuove lingue all'altoparlante intelligente, sembra che anche la Svezia potrebbe ricevere presto l'ultimo smart speaker della mela.

I piani di Apple per il suo HomePod Mini

Secondo Teknivecka, Apple ha testato HomePod Mini nella patria di Ikea. Il sito afferma di aver ricevuto diversi suggerimenti da persone che stanno testando il prodotto nel paese.

Come mostrato in un video, un HomePod mini risponde in svedese, cosa attualmente impossibile, poiché l'azienda non supporta la lingua sul software corrente. La pubblicazione rileva che il supporto alla lingua sembra essere “distante un paio di mesi” poiché i test vanno avanti da otto settimane e Siri ha ancora difficoltà a rispondere a semplici domande.

Dopo il rilascio di tvOS 15.2 il mese scorso, oltre ad aggiungere il supporto per Apple Music Voice Plan, l'aggiornamento ha abilitato le lingue olandese e russo per Siri su HomePod, suggerendo che il device sarebbe arrivato presto in più paesi.

Con ciò, ci sono almeno tre nuovi mercati che stanno preparando il lancio del smart speaker: Russia, Paesi Bassi e Svezia.

Il blog thailandese AppleForward ha anche motivo di credere che la mela potrebbe anche preparare il lancio del prodotto in Thailandia, poiché il sito Web dell'azienda mostra una pagina relativa all'altoparlante. Tuttavia, quando si fa clic su di esso, viene visualizzata una pagina di errore.

Di recente, la stessa cosa è successa con un negozio brasiliano. Apple stava mostrando una mini sezione di HomePod, non tradotta e non cliccabile. Anche se si fosse trattato solo di un bug, una cosa è certa: mentre il prodotto originale ha fallito nei numeri di vendita, Apple ha spinto al massimo il suo nuovo mini modello. Di fatto, il Mini sta diventando popolarissimo e vendutissimo ovunque.

Sopra potete trovare il video dell'HomePod che risponde a una domanda in svedese. Voi cosa ne pensate? Riuscirà Apple a sconfiggere il predominio di Alexa e Google?