Vale la pena abbonarsi al servizio Apple Music Voice Plan?

Gli ultimi aggiornamenti di Apple, inclusi iOS 15.2, iPadOS 15.2, macOS Monterey e HomePod 15.2, introducono il supporto per Apple Music Voice Plan, una versione più economica del servizio di streaming musicale della compagnia, che può essere attivata solo tramite Siri.

Apple Music Voice Plan: cos'è?

I colleghi di MacRumors hanno testato il piano vocale ‌di nuova generazione di Apple Music per vedere se vale la pena abbonarsi a $ 4,99 al mese (prezzo USA) o se è meglio passare al piano ‌Apple Music‌ completo.

Se non siete già abbonati ad Apple Music‌, iscriversi al piano vocale è semplice come dire “Ehi ‌Siri‌, avvia il mio piano vocale ‌Apple Music”.

I nuovi utenti riceveranno i primi sette giorni di accesso gratuito per provarlo, ma se si attiva il rinnovo automatico e ci si iscrive per pagare una tariffa mensile, si può ottenere una prova gratuita di tre mesi.

Attenzione: Il piano vocale parte da $ 4,99 al mese è completamente separato dall'abbonamento completo da $ 9,99 al mese, che include già tutte le funzionalità del piano vocale ‌Apple Music‌. Se siete già abbonati disponete automaticamente dell'accesso completo a ‌Siri‌ e non avrete bisogno del piano vocale aggiuntivo.

L'OEM di Cupertino ha progettato il nuovo abbonamento come una versione più limitata dell'abbonamento standard ‌di Apple Music‌. È progettato principalmente per consentire alle persone di richiedere brani e album dal catalogo tramite ‌Siri‌.

Quindi, per trovare la musica, dovrete semplicemente chiedere all'assistente virtuale di riprodurre qualcosa o di cercarla nell'app Apple Music‌. Dovete avere Siri‌ abilitato sui vostri terminali.

Come funziona?

‌Segnaliamo che Voice Plan ha un'interfaccia limitata nell'app , ma offre l'accesso completo al catalogo di brani e alle stazioni radio della compagnia, nonché suggerimenti di playlist. Potete effettivamente cercare artisti, album e brani utilizzando ‌il software in questione e potete ascoltare le anteprime dei brani, ma non i brani interi.

Se trovate una canzone che desiderate riprodurre dopo aver ascoltato l'anteprima toccandola, dovrete chiedere a ‌Siri‌ di riprodurre la versione completa.