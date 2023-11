Apple iPhone 15 Pro Max CROLLA al MINIMO STORICO

L’iPhone 15 Pro Max, il fiore all’occhiello di Apple per l’anno 2023, offre un’esperienza di altissimo livello in ogni suo aspetto. La sua struttura in titanio aerospaziale conferisce al design una combinazione di robustezza e leggerezza. Con il vetro opaco sul retro e il Ceramic Shield sulla parte anteriore, il dispositivo si presenta resistente a schizzi, cadute e infiltrazioni di polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7″ con tecnologia ProMotion è una vera meraviglia. La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura un’esperienza visiva fluida e reattiva, mentre la Dynamic Island mostra avvisi e notifiche in tempo reale in modo discreto. Inoltre, il display always-on consente di visualizzare informazioni essenziali anche in modalità standby.

Al cuore dell’iPhone 15 Pro Max c’è il potente chip A17 Pro, con una GPU di classe Pro che garantisce un’esperienza di gioco immersiva e una durata della batteria prolungata.

Il sistema di fotocamere Pro è tra i migliori attualmente disponibili. La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione con colori vibranti e dettagli nitidi, mentre il teleobiettivo 5x consente di zoomare fino a 5 volte senza compromettere la qualità.

Il tasto Azione, personalizzabile, permette di attivare rapidamente la funzione preferita, come Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, e altro. Con il nuovo connettore USB-C, l’iPhone 15 Pro Max diventa ancora più versatile, consentendo di caricare sia il Mac che l’iPad con lo stesso cavo utilizzato per il telefono e di trasferire dati in modo ultrarapido.