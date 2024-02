Apple iPhone 15 in colorazione Rosa è scontato a soli 749€!

Aspettavi la migliore offerta per far tuo il nuovissimo Apple iPhone 15? Eccola arrivata. Su eBay, infatti, puoi farlo tuo nella bellissima colorazione “Rosa Pink” da ben 128GB a soli 749,99€ invece dei classici 979,00€!

Tutte le caratteristiche di iPhone 15

Costruito con materiali di alta qualità, come vetro a infusione di colore e alluminio, iPhone 15 è progettato per resistere agli elementi. Con la protezione del Ceramic Shield, il vetro frontale è più resistente che mai.

Uno dei comparti più riusciti è l’eccezionale comparto fotografico composto dalla fotocamera principale da 48MP che garantisce immagini ad altissima risoluzione. Segue poi il teleobiettivo 2x grazie al quale potrai ottenere primi piani perfetti con una nitidezza senza precedenti. La modalità Ritratto di nuova generazione offre colori intensi e dettagli impeccabili, mentre la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto aggiunge una flessibilità senza pari.

Grazie al nuovissimo chip A16 Bionic, iPhone 15 offre una potenza e una fluidità straordinarie. La fotografia computazionale avanzata porta la tua esperienza fotografica ad un livello superiore, mentre la modalità “Isolamento vocale” garantisce chiamate cristalline e nitide in ogni situazione. La batteria dura tutto il giorno, garantendo che tu non debba mai interrompere la tua giornata per la ricarica.

Con il nuovo connettore USB-C, inoltre, si collega senza problemi ad una vasta gamma di dispositivi, incluso Mac e iPad. Puoi anche utilizzare iPhone 15 per caricare comodamente Apple Watch e AirPods, semplificando la tua vita digitale.

iPhone 15 è molto più di un semplice smartphone: con funzionalità come SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti, questo smartphone ti offre una tranquillità senza pari. Indipendentemente.

Finalmente è arrivato il momento di acquistare il tuo Apple iPhone 15 per soli 749,99€!