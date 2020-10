L’iPhone 12 ha fatto la sua prima improvvisa apparizione su Amazon pochi minuti fa. Al momento non può ancora essere ordinato, ma è questa la pagina presso cui si potrà passare per l’ordinativo futuro. Sulla pagina sono disponibili tutti i dettagli.

iPhone 12 su Amazon

Ecco dunque i modelli e le rispettive pagine:

Le rispettive pagine mettono a disposizione un modulo nel quale è esplicitato il fatto che l’iPhone 12 “al momento non è disponibile” (come peraltro chiaro fin dalla presentazione di Tim Cook), ma è possibile iscriversi per poter ricevere una notifica a partire dal giorno in cui la prenotazione potrà essere effettuata.

Prezzi e disponibilità

iPhone 12 partirà da 939 euro (prenotazioni dal 16 ottobre); iPhone 12 Mini partirà da 839 euro (prenotazioni dal 6 novembre); iPhone 12 Pro partirà da 1189 euro (prenotazioni dal 16 ottobre); iPhone Pro Max partirà da 1289 euro (prenotazioni dal 6 novembre).

Entro un paio di giorni, insomma, sarà possibile prenotare l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Pro. Occorrerà invece attendere ulteriori tre settimane per poter accedere agli altri due modelli della gamma.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12: tutti i prezzi

Apple

Smartphone