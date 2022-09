Apple iPad Mini: doppio sconto su eBay con il coupon

Sei curioso di sapere quanto pagherai l’ottimo Apple iPad Mini 6a Generazione su eBay? Non perdere tempo, mettilo nel carrello e inserisci il codice coupon “SETT22“. Come per magia ti verrà spedito a soli 444,46 euro, invece di 559 euro (prezzo di listino).

Un ottimo risparmio che tradotto significa quasi 115 euro di sconto. In più, su eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero. Senza dover fornire alcuna garanzia come busta paga o simili.

Con un click hai il fantastico Apple iPad Mini 6a Generazione in tutta la sua potenza e portabilità. La versione in offerta è grigio siderale, WiFi e con 64GB di memoria interna. Potrai tranquillamente scaricare tutte le tue applicazioni preferite.

Apple iPad Mini: sconto di 115 euro con il coupon di eBay

“Potenza mega. Taglia Mini”, ed è proprio così. Scopri la bellezza di tenere questo iPad nel palmo di una mano. Ma non ti preoccupare, non dovrai rinunciare a nulla. Il nuovo design all-screen garantisce un’ottima visione dei contenuti.

Il potente chip A15 Bionic spinge questo tablet iPadOS oltre ogni limite. Avrai tutta la potenza di cui necessiti per svolgere al meglio e con velocità tutte le tue “faccende”. In più, con il WiFi di ultima generazione la connessione sarà performante e stabile.

La sua potente batteria garantisce un utilizzo per tutta la giornata. Non dovrai lesinare di certo per risparmiare la carica. Anche con un uso intensivo, Apple iPad Mini 6a Generazione non ti abbandonerà fino a sera e oltre.

