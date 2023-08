Apple iPad 9: 100€ di SCONTO col Fuoritutto Unieuro

Su Unieuro è tornato il Fuoritutto, uno dei volantini più apprezzati per le forti promozioni che regalano un risparmio pazzesco. Oggi abbiamo scovato un’offerta eccezionale. Acquista l’intramontabile Apple iPad 9 a soli 349,90 euro, invece di 439 euro. Stai salvando alle tue tasche ben 100 euro dal prezzo di listino! Niente male vero? Preparati però, perché i vantaggi non sono finiti qui.

Infatti, grazie a Unieuro la consegna gratuita è inclusa nell’ordine. Oppure puoi sempre optare per il ritiro in negozio che è sempre gratuito. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi anche pagare in 3 rate senza interessi da soli 116,63 euro al mese. In pratica acquisti subito e paghi un po’ alla volta a tasso zero. Approfittane immediatamente!

Apple iPad 9: che tecnologia pazzesca!

Molto più che un semplice tablet, Apple iPad 9 è un ottimo acquisto in termini di tecnologia. Anche se non stiamo parlando del modello più recente, conserva ancora caratteristiche interessanti per produttività e intrattenimento. Il chip A13 Bionic gestisce molto bene app e giochi, anche in multitasking, rendendo tutto molto fluido, naturale e veloce. Semplice da usare, questo dispositivo è perfetto anche per chi non è molto ferrato con la tecnologia.

Acquistalo subito a soli 349,90 euro, invece di 439 euro.Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

