Apple iPad (2022) è IMPERDIBILE grazie allo sconto del 31%!

L'iPad di Apple è uno dei migliori tablet mai creati. In questo modello potrai risparmiare sul modello uscito nel 2022 e caratterizzato dalla colorazione argento.

Tutte le caratteristiche di Apple iPad (2022)

L’iPad è dotato di uno splendido display Liquid Retina da 10,9″ con tecnologia True Tone, che offre immagini ottime con colori super calibrati e una luminosità ottimizzata per qualsiasi ambiente. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore del display in base alla luce circostante, garantendo un’esperienza di visione confortevole in ogni situazione.

Al cuore di questo dispositivo c’è il chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, che offre prestazioni eccezionali per gestire qualsiasi attività, dalle app creative ai giochi 3D. Con l’iPad, il multitasking, l’editing video, la progettazione grafica e qualsiasi altra attività che richieda potenza e velocità diventano un gioco da ragazzi.

Le fotocamere dell’iPad sono state progettate per catturare ogni momento con la massima qualità. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo è ideale per scattare foto e video dettagliati, mentre la fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica assicura che tu sia sempre al centro dell’azione durante le videochiamate e le chat FaceTime.

Grazie al Touch ID, puoi sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti con Apple Pay in modo sicuro e affidabile. La connettività Wi-Fi 6 ultraveloce ti permette di rimanere connesso con il mondo, scaricare file e streammare contenuti in modo rapido e fluido. Il connettore USB-C ti consente di ricaricare l’iPad e collegare accessori come fotocamere, hard disk esterni e monitor.

Apple iPad (2022)