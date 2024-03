Apple iPad (2022) a soli 399€ è REGALATO!

Quando si parla di tablet, nessuno è come l’iPad di Apple. Bene, oggi anche tu lo potrai prendere dato che è il protagonista di uno sconto del 32%. Mentre il suo prezzo si attesta solitamente sui 589,00€, in questo momento potrai pagarlo solamente 399,99€!

Tutte le caratteristiche di Apple iPad (2022)

Questo iPad è dotato di chip A13 Bionic che offre prestazioni eccezionali per ogni tipo di attività. Una delle novità più evidenti è sicuramente il Neural Engine di terza generazione, capace di far diventare iPad diventa ancora più intelligente e in grado di gestire compiti complessi con facilità.

Lato video, il display Liquid Retina da 10,2 pollici regala immagini al top della qualità anche grazie alla tecnologia True Tone che regola in automatico la temperatura del colore del display, assicurandoti un’esperienza di altissima qualità, indipendentemente dall’ambiente circostante.

E grazie alla vasta gamma di app disponibili, come Procreate, Adobe Photoshop e LumaFusion, hai a disposizione tutte le risorse necessarie per esprimere la tua creatività in modo completo. Il tutto si completa perfettamente con l’Apple Pencil, grazie alla quale puoi disegnare, prendere appunti e annotare documenti come su un foglio di carta.

Questo tablet supporta Wi-Fi 6 e Gigabit LTE, offrendo una connessione veloce e affidabile ovunque tu sia. Potrai poi utilizzare FaceTime per restare in contatto con amici e familiari, o partecipare a videochiamate di lavoro con Zoom, senza mai perdere la qualità della connessione, grazie alla fotocamera interna integrata!

Sottile, leggero e dotato di una batteria che dura fino a 10 ore, l’iPad è il compagno di viaggio ideale per accompagnarti ovunque tu vada.

Entra nell’ecosistema Apple con iPad in versione 2022 e fai il passo di qualità. Prendilo ad appena 399,99€ grazie a questo sconto del 32%!