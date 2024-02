Apple iPad 2021 (9a gen), con il 25% di sconto lo paghi meno di 330€

L’iPad 2021 (9ª generazione) da 10,2 pollici è un dispositivo che testimonia l’impegno continuo di Apple nell’innovazione e nell’accessibilità. Attualmente è in forte sconto su Amazon: grazie allo sconto del 25%, oggi può essere tuo a solamente 329€.

Questo modello, equipaggiato con 64GB di memoria interna e connettività Wi-Fi, rappresenta un’ottima scelta per un’ampia gamma di utenti, grazie alla sua versatilità e al rapporto qualità-prezzo.

Con il suo display Retina da 10,2 pollici, offre immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per la visione di video, la navigazione web e l’utilizzo di app. La tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base all’ambiente circostante, garantendo una visione confortevole in qualsiasi condizione di luce.

Sotto al cofano, l’iPad 2021 è alimentato dal chip A13 Bionic, che offre prestazioni elevate e fluidità nell’uso quotidiano, dalla navigazione web all’editing video, fino al gaming. Questo chip, combinato con il sistema operativo iPadOS, permette all’iPad di sfruttare app multitasking avanzate, migliorando l’efficienza e la produttività. La batteria dell’iPad garantisce fino a 10 ore di autonomia, assicurando una giornata intera di utilizzo senza necessità di ricarica.

Per quanto riguarda la fotografia, l’iPad 2021 dispone di una fotocamera posteriore da 8 MP che permette di scattare foto di alta qualità e registrare video in HD, oltre a una fotocamera frontale HD, perfetta per le videochiamate e per l’uso di FaceTime. Il supporto per l’Apple Pencil (1ª generazione) e la Smart Keyboard offre ulteriori modalità di interazione e produttività, permettendo agli utenti di prendere appunti, disegnare o digitare con maggiore facilità.

In termini di connettività, l’iPad 2021 offre il supporto per Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2, permettendo connessioni veloci e affidabili. Con il suo design sottile e leggero, unito alla costruzione solida tipica dei prodotti Apple, questo iPad è comodo da trasportare, rendendolo il compagno di viaggio ideale per lavoro, studio o intrattenimento.

L’iPad 2021 (9ª generazione) da 10,2 pollici con Wi-Fi e 64GB di memoria rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un tablet versatile, potente e accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!