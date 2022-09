Apple interrompe la produzione delle prime AirPods Pro

Stando a quanto si apprende, da quando sono arrivati i nuovi auricolari TWS di Apple, gli AirPods Pro di seconda generazione, l’azienda ha smesso di produrre il vecchio modello. Di fatto lo potrete trovare solo negli store affiliati o nei negozi convenzionati come Amazon. Infatti qui le portate a casa a soli 219,80€ con spedizione gratuita.

AirPods Pro: conviene comprare il vecchio modello?

L’OEM di Cupertino ora non venderà più i vecchi auricolari premium in-ear sul suo store; dal momento del debutto infatti, questo prodotto è andato forte per diversi anni fino all’arrivo del nuovo, prossimo alla commercializzazione. Fra pochissimi giorni infatti, sarà disponibile ovunque. Certo, con 219,80€ si risparmiano ancora diverse decine di euro; sta a voi capire se vale la pena acquistare l’iterazione del 2019.

Giusto per chi non lo sapesse, si tratta di cuffiette Bluetooth (auricolari True Wireless Stereo) che presentano tantissime funzionalità top. Il nuovo arrivato ha features di livello come l’audio spaziale, l’ANC di nuova generazione, una migliore connettività della larghezza di banda e non solo. Il design è identico alla versione del 2019, anche se le gemme sembrano più lucide.

Arrivano a 299,00€, quindi potrebbe avere senso comprare il vecchio modello, magari in sconto con qualche offerta vantaggiosa di Amazon, che vi farà risparmiare anche le spese di spedizione e avrete una garanzia top. Due anni con Amazon e uno con Apple.

Voi cosa ne pensate di questi auricolari?

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che iPhone 14 Plus è risultato essere il device meno richiesto della nuova line-up, contrariamente a tutte le aspettative. I Pro invece, sono richiestissimi e la domanda è, come sempre, superiore all’offerta. Ci sono tempi di spedizione lunghi anche diverse settimane. Vi invitiamo a consultare il nostro sito per scoprire quando torneranno disponibili, magari al prezzo più basso di sempre.

