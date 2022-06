Apple: in arrivo Mac Mini con M2 Pro, nuova Apple TV e non solo

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua ultima edizione di Power On, la newsletter di Bloomberg, scopriamo che Apple potrebbe presentare, nel corso del 2022, un nuovo Mac Mini con SoC M2 Pro, una Apple TV con processore Apple Silicon M1 e uno smart speaker di dimensioni più generose dell’attuale HomePod Mini.

Poche settimane fa abbiamo conosciuto i primi computer della mela con la nuova piattaforma proprietaria Apple Silicon M2; onestamente dubitiamo di veder le nuove iterazioni della gamma Pro e Max dei chipset già quest’anno, ma mai dire mai. Secondo Mark Gurman, i laptop con M2 Pro e M2 Max sono prossimi al lancio e dovremmo assistere anche al debutto di un Mac Pro con M2 Extreme. Sono tutti rumor, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Cosa aspettarci da Apple per l’ultimo trimestre dell’anno?

Dopo il lancio dei portatili MacBook Air (2022) e Pro 13″ (2022), Gurman ha subito detto che i chipset M3 saranno allocati a bordo di un nuovo MB Air da 13 e su un Air da 15 pollici mai visto prima. Potenzialmente, potremmo assistere anche al debutto di un iMac rinnovato e al lancio di un fanless da soli 12 pollici. Quest’ultimo poi, sembra essere in una fase iniziale del suo sviluppo.

Non ci sarà solo un Mac Mini con M2 Pro (o M2 vanilla) a fine anno. La mela potrebbe togliere i veli anche ad una serie di gadget interessanti come un’Apple TV con processore Bionic A14 e 4 GB di RAM, un HomePod con chip S8 (lo stesso che vedremo sui Watch Series 8), un visore con M2 e 16 GB di RAM, un iPad Pro con M2, un iPad entry level dal nuovo design e con porta USB C e, infine, le AirPods Pro 2 con un case rinnovato con Type C al seguito.

Sull’HomePod di nuova generazione leggiamo questo:

La nuova Apple TV, nome in codice J255, è in sviluppo con un chip A14 e un gigabyte di RAM aggiuntivo. Ciò si confronta con il chip A12 annunciato come parte dell’Apple TV 2021 lo scorso anno e potrebbe essere utile per funzionalità di gioco aggiuntive implementate in tvOS 16. Avrà lo stesso chipset S8 di Apple Watch Series 8, a quanto pare e ci sarà un display nella parte superiore con funzionalità multi-touch.

Si preannuncia un autunno molto “caldo” per la mela; intanto, se cercate un melafonino top vi consigliamo l’iPhone 13 Pro a 1077,00€ con spedizione gratuita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.