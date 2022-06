AirPods Pro 2: stesso design, nuove funzionalità

Secondo quanto si apprende, sembra che le AirPods Pro di seconda generazione avranno il medesimo design del modello Pro del 2019 ma riceveranno una serie di features in più; una fra tutte, “Dov’è” (la localizzazione mediante Find My) compatibile con il nuovo case per la ricarica e l’alloggiamento degli auricolari.

Ricordiamo che a fine anno dovrebbero arrivare sul mercato le AirPods Pro 2; dopo tre anni dal lancio del gadget di prima generazione, ora finalmente assisteremo ad un nuovo modello che però, avrà ben poco di “nuovo”, almeno sul fronte estetico.

AirPods Pro 2: tutte le novità

In passato si diceva che non ci sarebbero stati gli steli alle gemme; ora invece, si scopre che, ci sarà il solito design a cui siamo già abituati, con tanto di gommini e steli di medie dimensioni. Come detto, il wearable del 2022 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno; in questo articolo abbiamo allegato delle immagini che mostrano come dovrebbe essere l’estetica di queste cuffiette Bluetooth, il tutto per gentile concessione del potale di 52audio.

Il sito infatti, ha scoperto dapprima le informazioni inerenti alle AirPods 3 (che poi sono arrivate sul mercato nel 2021 a 199,00€ e che ora si portano a casa a soli 189,00€) e ora sembra aver scovato nuovi dettagli sulle future Pro.

Il design quindi, non stupirà più di tanto; si diceva che avremmo visto un’estetica senza steli – molto simile a quella delle Beats Studio Buds – ma in realtà non sembra che Apple voglia intraprendere davvero questa direzione.

Sotto la scocca ci saranno molte novità; grazie ad un hardware di punta finalmente avremo l’Apple Lossless (ALAC) e il codec LC3 con Bluetooth 5.2. Questo si tradurrà in uno streaming audio di elevata qualità con bassissima latenza. Si parlava anche di ipotetiche funzionalità pensate per la salute, ma sembra che dovremmo attendere per vedere caratteristiche simili.

La custodia di ricarica dovrebbe essere compatibile con la fast charge wireless, con la tecnologia MagSafe e, udite udite, sembra che ci siano dei piani per introdurre la USB Type C al posto della Lightning.

Infine, esteticamente possiamo affermare (almeno secondo quello che si nota dalle immagini pubblicate da 52audio) che la custodia sarà tutta nuova. Sugli iPhone invece, la connettività standard dovrebbe arrivare non prima del 2023, con gli iPhone 15.

