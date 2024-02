Apple iMac con chip M1, offerta bomba: grandi prestazioni, super risparmio

L’iMac con chip M1 di Apple, disponibile in un vivace colore verde, è attualmente in offerta su Amazon a soli 1.399,00€, rispetto al prezzo consigliato di 1.699,00€, con uno sconto del 18%. Dotato del potente chip M1 con CPU 8 core e GPU 8 core, questo iMac offre prestazioni eccezionali per una varietà di compiti, dalla navigazione web alla gestione di app professionali.

Il design ultrasottile e colorato si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, e ogni iMac include di serie un Magic Mouse e una Magic Keyboard. Grazie alla compatibilità con un’ampia gamma di app, inclusi Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e molte altre app per iPhone e iPad, l’iMac si integra perfettamente nel tuo ecosistema digitale.

Il display Retina 4,5K da 24″ offre una qualità visiva straordinaria con colori brillanti e nitidi, mentre le porte Thunderbolt / USB 4, le porte USB 3, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 assicurano la massima connettività con i tuoi accessori. Con una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni di qualità professionale e un sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale, l’iMac offre un’esperienza multimediale coinvolgente.

Con 256GB di archiviazione SSD espandibile fino a 2TB, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file, foto, video e app. Approfitta di questa offerta per ottenere un potente e colorato iMac che si adatta perfettamente alle tue esigenze digitali. Ti consigliamo di fare in fretta, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!

