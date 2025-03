Apple ha già in programma un bel po' di novità per iOS 19

Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale di iOS 19, prevista fra circa tre mesi, emergono numerose indiscrezioni sulle novità che Apple potrebbe introdurre nel suo prossimo aggiornamento per iPhone.

Quali cambiamenti possiamo aspettarci da iOS 19?

Tra le voci più accreditate, spicca una significativa riprogettazione dell’app Fotocamera. Secondo un leak diffuso all’inizio di quest’anno, l’applicazione potrebbe adottare un design rinnovato, caratterizzato da menu traslucidi per i controlli della fotocamera, richiamando l’estetica di visionOS, la piattaforma software sviluppata per il Vision Pro di Apple. Questo aggiornamento permetterebbe una visualizzazione più ampia del mirino rispetto ad iOS 18, con i controlli suddivisi in categorie distinte per foto e video nella parte inferiore dell’app:

Sempre in riferimento all’applicazione della fotocamera, il menù di iOS 19 mostrerebbe anche le opzioni riguardanti la registrazione di video spaziali e l’opzione per impostare un timer per le foto. Inoltre, controlli aggiuntivi per la risoluzione del video e per il frame rate potrebbero apparire nella parte superiore dello schermo quando necessario.

Non è ancora chiaro se questo design ispirato a visionOS verrà esteso ad altre sezioni dell’interfaccia di iOS 19 o ad altre applicazioni integrate di Apple. Già in passato erano state previste modifiche simili nel caso di iOS 18 ma tali cambiamenti non si sono poi concretizzati, lasciando supporre che tutti questi cambiamenti fossero destinati ad iOS 19 fin dall’inizio.

Un’altra gradita novità riguarderebbe Siri, l’assistente vocale di Apple. Con iOS 19, Siri potrebbe diventare più “conversazionale”, avvicinandosi alle capacità di altri modelli linguistici avanzati come quelli di ChatGPT. L’aggiornamento avrebbe come obiettivo quello di rendere l’interazione fra l’utente e l’assistente virtuale più fluida e realistica, migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

Sebbene queste informazioni provengano da fonti ritenute affidabili, è importante ricordare che al momento stiamo parlando di semplici rumor e che le caratteristiche effettive di iOS 19 saranno confermate solo al momento della presentazione ufficiale da parte di Apple.