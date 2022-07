Apple Fitness+: arrivano i premi dedicati in iOS 16

Con iOS 16, all’interno dell’applicazione Apple Fitness+ si potranno ottenere dei premi dedicati. Scopriamo di più nell’articolo completo. Ricordiamo intanto che iOS 16 è disponibile solo in beta per sviluppatori e utenti beta pubblici. Vi invitiamo a non scaricare questo software sul vostro telefono/tablet principale.

iOS 16: Apple Fitness+ si rinnova e diventa più intrigante

Se ricordate, con iOS 15, sono arrivati i premi che si possono ottenere se si completano sfide giornaliere, settimanali o mensili ben specifiche; si può stabilire un nuovo record con l’anello Movimento, si possono “chiudere tutti gli anelli” se si compiono tanti passi e non solo. Con la nuova versione del firmware per iPhone e iPad, gli utenti avranno un nuovo incentivo per mettere alla prova la propria forza di volontà e la voglia di allenamento.

I premi in Fitness+ fanno riferimento ad allenamenti ben specifici e sono tutti presenti nell’ultima beta del software. Non sappiamo ancora quanti premi ci siano in pali, ma dallo screenshot di MacRumors (condiviso soto) ne notiamo diversi, differenti sia per allenamento che per categorie.

Attenzione: questi premi potrebbero non essere retrocompatibili, vale a dire che non li riceverete per i vecchi programmi di training. Sarà una funzione nuova che approderà a settembre al grande pubblico, quindi preparatevi a rimettervi in forma. Il vostro Apple Watch vi guiderà passo passo verso un programma di allenamento corposo, ricco e sempre stimolante.

