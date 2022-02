AirPods: in futuro una maggiore integrazione con Apple Fitness+

Gli Apple AirPods potrebbero presto essere in grado di rilevare quando saltate gli allenamenti con Apple Fitness+; ecco cosa emerge da un brevetto recentemente trapelato sul web.

AirPods: tutte le novità

Apparentemente l'OEM di Cupertino starebbe lavorando a una nuova tecnologia che la aiuterebbe a rilevare il movimento e il posizionamento del corpo degli utenti. Questa tecnologia è stata realizzata per i futuri AirPods e funzionerà in tandem con gli allenamenti Fitness+.

Il nuovo sistema sarà utilizzato anche per supportare la funzione Spatial Audio, ma se abbinato al Fitness+ del colosso di Cupertino, si potrà godere di features uniche. Per chi non lo sapesse, questo è un servizio Apple che fondamentalmente aiuta gli utenti con i loro esercizi fisici. Tuttavia, questa piattaforma non offre un istruttore dedicato, quindi non c'è modo per l'azienda di sapere se le persone hanno effettivamente completato l'allenamento o se lo hanno fatto correttamente.

Al momento, l'unico metodo affidabile per scoprire se vi state allenando è tramite Apple Watch. Ma ora, il produttore di iPhone ha recentemente brevettato un “Sistema di auricolari wireless con rilevamento della posa“. Come suggerisce il nome, si tratta di un sistema in grado di rilevare le posizioni del corpo dell'utente. La domanda di brevetto lo descrive come un “dispositivo elettronico host può comunicare in modalità wireless con gli auricolari e può far parte di un sistema di auricolari che fornisce all'utente coaching e feedback mentre valuta le prestazioni dell'utente di una routine di movimento della testa o di altre routine di esercizio“.

Il patent afferma che gli auricolari raccoglieranno i dati dell'accelerometro e potrebbero anche “utilizzare una matrice di rotazione“. Aggiunge inoltre che “I dati nel quadro di riferimento neutro possono essere analizzati utilizzando una tabella di ricerca della posa della testa dell'utente per classificare le posizioni della testa dell'utente misurate come corrispondenti alle rispettive pose della testa dell'utente“. Ciò significa che Apple potrebbe essere in grado di tracciare anche i movimenti più impercettibili, per rilevare quando, ad esempio, un braccio viene sollevato sopra la testa.

Insomma, è evidente che i prossimi AirPods Pro del colosso di Cupertino saranno rivoluzionari: cosa vi aspettate dal suddetto wearable?