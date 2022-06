iPhone 14 Pro avrà delle funzioni di iOS 16 super esclusive

Secondo quanto leggiamo in rete, sembra che Apple stia già lavorando sodo alla prossima line-up di punta, la serie iPhone 14. Su questi dispositivi conosciamo quasi tutto e di più e dai report emersi finora leggiamo che vedremo grandi cambiamenti sul versante estetico anteriore.

Inoltre, vedremo grossi upgrade su tutti i fronti, anche al comparto fotografico. Sicuramente iOS 16 rivoluzionerà l’esperienza d’uso, ma il duo Pro e Pro Max riceverà una funzionalità speciale che unirà il meglio delle tecnologie hardware e software. Si scopre che, oltre ad avere i widget dinamici sulla schermata di blocco, li avremo – solo su questi due terminali – anche sull’Always On Display.

iPhone 14 Pro: AOD, widget e non solo

Secondo gli ultimi leaks, scopriamo che la schermata di blocco (e l’AOD) di iOS 16 consentirà anche di vedere il meteo in tempo reale, i risultati sportivi aggiornati minuto per minuto, il calendario, gli impegni, il grafico della borsa e molto altro ancora. Gli utenti saranno in grado di personalizzare gli elementi a proprio piacimento.

Ci sarà una frequenza di aggiornamento del pannello più evoluta: avremo ancora il ProMotion di iPhone 13, ma aggiornato: questo significa che il refresh rate sarà in grado di raggiungere 1 Hz minimo e un massimo di 120 Hz. Ci saranno due processori diversi sotto la scocca dei nuovi device: l’A15 (già visto sulla gamma del 2021) e l’A16, solo sui modelli Pro. La RAM sarà di tipo LPDDR4X sui terminali standard e di tipo LPDDR5 sulle iterazioni di punta.

Come detto, l’AOD di iPhone 14 Pro permetterà di visualizzare moltissime informazioni anche con lo schermo “spento”: dal meteo al calendario, dagli eventi alle notifiche dei social e molto altro ancora. Funzionerà in modo simile a quanto visto con Apple Watch Series 5, 6 e 7.

Intanto, se cercate il miglior device per rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo l’acquisto dell’ottimo iPhone 12 Mini a 580,00€ al posto di 719,00€.

