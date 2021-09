Siete pronti per il ritorno a scuola o all'università? Se non vedete l'ora di tornare sui banchi o sulle vostre postazioni da studio, vi segnaliamo che sul sito di Apple, nella sezione “Education“, ci sono tantissimi sconti per studenti, professionisti e docenti, ma non solo. Se comprerete un Mac o un iPad per la didattica, riceverete in omaggio le cuffie TWS AirPods. Cosa aspettate?

Tanti prodotti Apple in super sconto nel mese di settembre

Fra le offerte più interessanti che possiamo trovare sul sito dell'azienda di Cupertino, non possiamo non menzionare quella relativa all'ottimo iPad Pro con SoC M1. Stiamo parlando di un tablet di pregio dotato di un processore Apple Silicon di ultima generazione capace di compiere prodezze incredibili.

iPad 11″ ha un prezzo di partenza di 899€;

iPad 12.9″ costa 1219€.

Se ci spostiamo sul versante PC, i MacBook Pro e Air sono due laptop in grado di sconvolgere l'utente finale (fidatevi). Dimensioni contenute (schermi da 13″) ma prestazioni di fascia alta. L'editing video in 4K con Premiere Pro o in RAW su FinalCut non sarà più un problema con questi portatili. La RAM è integrata nel SoC di bordo, insieme alla GPU di ultima generazione ottimizzata per il software di MacOS.

Inutile parlare delle mirabolanti caratteristiche di questi due computer. Quello che vi basta sapere è che sono PERFETTI per ogni scenario di utilizzo: dallo studio all'editing foto e video, dal gaming alla gestione dei Social aziendali, dalla scrittura alla programmazione. L'Air è super sottile e non presenta ventole, mentre il Pro dispone dell'ottima touch-bar.

MacBook Air: 1159€;

MacBook Pro: 1479€.

Ricordatevi che con iPad e Mac avrete in omaggio le AirPods. Sì, anche con l'acquisto di un nuovo iMac da 24″, l'elegantissimo AiO della mela con un design rivoluzionario e colorato.

Nel vostro quotidiano non può mancare poi un AirTag da legare allo zaino, alla bici, alle chiavi di casa, della moto o dell'auto. Costa solo 35€ e vi permette di dormire sonni tranquilli.

Dulcis in fundo, segnaliamo che iPhone 12 e 12 Mini sono due ottimi device presenti sul mercato internazionale: 5G ready, schermi OLED, fotocamere top, possibilità di girare video in 4K, con SoC A14 a 5 nanometri, un'eccellente autonomia e un design all'ultimo grido. Non di meno, sono realizzati in vetro e in alluminio: l'effetto “WOW” è assicurato. I prezzi partono da 839€ per il modello Mini e da 939€ per la variante con schermo da 6,1 pollici.

Per tutte le informazioni aggiuntive e eventuali disponibilità vi suggeriamo di visitare la pagina Education di Apple.

Cosa acquisterete per il vostro “Back to school“?

Apple

Elettronica