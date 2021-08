Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple sostituirà gratuitamente gli altoparlanti difettosi presenti sugli iPhone 12 e iPhone 12 Pro interessati.

iPhone 12 e il problema degli speaker difettosi: Apple risolve

Il colosso di Cupertino ha annunciato un programma di sostituzione per alcuni componenti degli iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Si è scoperto che diversi modelli presentano speaker difettosi. Nello specifico, si è scoperto che è interessato un gran lotto di device prodotti da ottobre 2020 ad aprile 2021.

Gli utenti hanno spesso segnalato di non essere in grado di ottenere un buon audio dalle casse quando effettuano chiamate con i loro telefoni.

In una dichiarazione ufficiale, la compagnia afferma di aver già iniziato a cambiare gli altoparlanti difettosi per i due modelli e incoraggia i proprietari di tali dispositivi a utilizzare uno qualsiasi dei canali disponibili per avviare la riparazione dei propri dispositivi senza costi aggiuntivi.

La centrale tecnologica statunitense afferma di aver determinato che solo una piccola percentuale di unità iPhone 12 e iPhone 12 Pro potrebbe riscontrare problemi audio a causa di possibili guasti dei componenti sul modulo ricevitore dei loro dispositivi.

Ad ogni modo, se il vostro iPhone 12 / 12 Pro non emette suoni dall'altoparlante durante una chiamata, potreste avere il problema indicato e il vostro dispositivo potrebbe essere idoneo per la riparazione gratuita.

Si consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati del telefono con qualsiasi mezzo, in modo da essere protetti da una potenziale perdita di informazioni sensibili. Non è chiaro quanto durerà il programma di sostituzione gratuita degli altoparlanti.

I proprietari di iPhone che rientrano nella categoria sono incoraggiati a visitare uno qualsiasi degli Apple o uno dei fornitori di servizi autorizzati Apple o a contattare l'Apple Support Center. Il servizio è gratuito.

