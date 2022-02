Apple: ecco quanto costerà il primo visore

Si dice che il primo visore AR/VR di Apple entrerà nella produzione di massa verso agosto-settembre; il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 dollari o poco più.Il primo

Apple: cosa sappiamo del visore VR/AR?

Il primo headset AR/VR della mela entrerà in produzione di massa questo autunno con un debutto che avverrà entro la fine dell'anno, secondo fonti del settore citate oggi in un rapporto di DigiTimes.

Ieri, il portale ha presentato in anteprima un rapporto in cui si afferma che il visore di Apple ha completato i test di produzione e ora, nel rapporto completo pubblicato oggi, la pubblicazione affermava che questo gadget sarebbe entrerà in produzione di massa in agosto-settembre.

Secondo il rapporto, con la produzione che avverrà in autunno, Apple punta ancora al lancio quest'anno:;

Si prevede che il primo headset AR dell'OEM di Cupertino, destinato principalmente alle applicazioni professionali del mercato verticale, sarà presto sottoposto a EVT3 ed entrerà in produzione in serie tra agosto e settembre prima di entrare nel mercato entro la fine dell'anno, affermano le fonti.

I recenti rapporti di Mark Gurman di Bloomberg che evidenziano problemi di sviluppo con il visore hanno messo in dubbio una presentazione nel 2022, suggerendo che il debutto nel 2023 potrebbe essere più probabile.

Secondo DigiTimes, la mela ha in programma di lanciare una seconda versione del suo visore AR/VR nel 2023 più leggera, dotata di una batteria migliorata e con un prezzo più conveniente.

Apple sta attualmente lavorando su due diversi prodotti AR/VR. Il primo è un gadget AR/VR indossato sugli occhi, simile a Oculus Quest. Si dice che sia rivolto a sviluppatori e professionisti di fascia alta, come suggerito da alcuni rumor e potrebbe costare fino a 3.000 dollari. Il secondo prodotto in lavorazione è “Apple Glasses“, che si presenterà sotto forma di occhiali tradizionali e rappresenterà l'obiettivo finale a breve termine di Apple nello spazio della realtà aumentata.