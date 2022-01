Il visore Apple sarà potente come un MacBook Pro da 14"?

Si dice che il primo visore di Apple utilizzerà l'alimentatore da 96 W come quello del MacBook Pro da 14 pollici. Un noto analista ha appena rivelato nuove informazioni chiave in merito al visore AR/VR della mela. Secondo quanto riferito, l'headset di Cupertino utilizzerà la stessa USB di tipo C da 96 W del MacBook Pro da 14 pollici.

Cosa sappiamo del primo headset di Apple?

La notizia arriva dall'analista Ming-Chi Kuo che ha condiviso le informazioni in una nota di ricerca con TF International Securities. L'analista ha affermato che il visore del colosso di Cupertino utilizzerà un alimentatore da 96 W e questo dovrebbe essere indicativo della sua potenza di elaborazione in grado di rivaleggia con quella di un Mac. In particolare, abbiamo anche spiegato che le cuffie del marchio saranno caratterizzate da prestazioni similari a quelle che si hanno con il processore M1.

Kuo ha inoltre aggiunto che il visore del produttore di iPhone ospiterà due processori, uno dei quali sarà basato su un chip basato su 5 nm mentre l'altro invece, si baserà su un chipset ancora più piccolo, probabilmente basato sul nodo architettonico a 4 nm. Entrambi saranno prodotti dal più grande produttore di chip a contratto del mondo, TSMC.

Secondo il nostro precedente rapporto, il chipset di fascia alta offrirà una potenza di calcolo in grado di sfidare gli M1 nei nuovi Mac, mentre il processore di fascia bassa sarebbe dedicato ai vari sensori e ai relativi componenti dell'auricolare.

Inoltre, si prevede che l'OEM di Cupertino lanci il suo nuovo visore con un'esperienza innovativa con il passaggio senza interruzioni tra le modalità AR (Realtà Aumentata) e VR (Realtà Virtuale). L'analista ha inoltre affermato che l'headset sarà due o tre anni avanti rispetto ai rivali.

Potrebbe essere lanciato nel quarto trimestre di quest'anno e le spedizioni aumenteranno nel primo trimestre del 2023.