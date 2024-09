Apple è super ottimista: 17 milioni di preordini per iPhone 16?

Apple prevede che i nuovi smartphone della serie iPhone 16 raggiungeranno un notevole traguardo: parliamo di ben 17 milioni di preordini. Per quei pochi che ancora non ne fossero al corrente, il lancio dei dispositivi è avvenuto ieri nel corso dell’evento “It’s Glowtime“.

iPhone 16: Apple prevede un successo clamoroso

Le recenti previsioni suggeriscono che la domanda per i modelli della serie iPhone 16 sarà particolarmente elevata rispetto alle unità precedenti. Nello specifico, molti utenti potrebbero decidere di passare alle versioni “Pro”, attratti dalle loro nuove caratteristiche. Secondo un nuovo report, Apple avrebbe messo in atto una produzione tale da soddisfare richieste fino a 17 milioni di unità in fase di preordine.

L’azienda sembra quindi molto fiduciosa e ritiene che gli aggiornamenti hardware introdotti rappresentino un forte stimolo per l’interesse dei consumatori. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, le spedizioni previste per la gamma iPhone 16 sono state “riviste al rialzo”, con una stima di 88-89 milioni di unità totali.

Tra i 17 milioni di preordini stimati, si ritiene che il modello base rappresenterà circa il 26% del totale. Il modello di punta della gamma, vale a dire l’iPhone 16 Pro Max, spiccherebbe come il più popolare tra i consumatori, con una quota di mercato paragonabile a quella dei modelli Pro e Pro Max delle generazioni precedenti. Le previsioni indicano poi che iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbero rispettivamente determinare il 30% e il 38% delle vendite complessive.