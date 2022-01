La carenza dei chipset secondo il governo americano

La carenza globale di semiconduttori durerà almeno per la seconda metà del 2022; questo è quanto ribadito dalla Casa Bianca a seguito di un'indagine sulla catena di approvvigionamento.

Carenza dei chipset: stiamo andando verso la fine del problema?

Martedì, il segretario al Commercio Gina Raimondo ha discusso i risultati di un rapporto condotto dalla sua agenzia. Il report, che ha interrogato più di 150 aziende della catena di approvvigionamento globale, ha mostrato un “disallineamento significativo e persistente nella domanda e nell'offerta di chip“.

“Non siamo nemmeno vicini all'essere fuori dai guai per quanto riguarda i problemi di fornitura dei semiconduttori“, ha affermato Raimondo in un briefing con i giornalisti. Secondo Bloomberg, l'indagine ha concluso che la catena di approvvigionamento dei semiconduttori rimane “fragile“, con una domanda che supera di gran lunga l'offerta nonostante mesi di lavoro da parte degli Stati Uniti per alleviare i problemi.

L'inventario mediano dei semiconduttori è sceso da 40 giorni a meno di cinque giorni, il che non lascia “spazio per errori“, ha aggiunto Raimondo. La domanda di chip è stata fino al 17% superiore nel 2021 rispetto al 2019, senza aumenti simili nell'offerta.

Le carenze stanno colpendo un certo numero di settori in tutto il mondo, tra cui la banda larga, i dispositivi medici e le sfere automobilistiche. Le crisi hanno anche contribuito ad una maggiore inflazione ea ritardi nella produzione di dispositivi elettronici.

Inoltre, il rapporto del Dipartimento del Commercio evidenzia anche il numero limitato di opzioni che gli Stati Uniti hanno per mitigare i vincoli e Raimondo ha affermato che il rapporto ha sottolineato la necessità di investimenti nella produzione locale. Tuttavia, questi piani non arriveranno probabilmente in tempo per alleviare gli attuali problemi di approvvigionamento.

Il rapporto del Dipartimento del Commercio faceva parte di una più ampia strategia dell‘amministrazione Biden per affrontare i problemi di fornitura di chip, che la Casa Bianca ha definito un “problema di sicurezza nazionale“.

Aziende di conduttori come il fornitore Apple Foxconn hanno fatto previsioni simili secondo cui le carenze potrebbero durare fino alla fine dell'anno corrente.