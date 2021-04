È probabile che Apple dovrà affrontare accuse anti-concorrenza da parte dell’UE entro la fine della settimana. Di fatto, stando a quanto si legge, l’azienda dovrebbe affrontare accuse anticoncorrenziali da parte della Commissione europea entro la fine di questa settimana. La notizia arriva a causa della preoccupazione che l’App Store della società possa infrangere la legge sulla concorrenza dell’UE.

Apple vs Spotify: che succede?

Secondo un rapporto di FinancialTimes, le accuse riguardano una disputa antitrust di due anni con Spotify, la popolare piattaforma di streaming musicale. Per chi non lo sapesse, Spotify ha presentato una denuncia nel 2019 alla Commissione europea affermando che il gigante di Cupertino ha applicato le regole dell’App Store che “limitano intenzionalmente la scelta e soffocano l’innovazione a scapito dell’esperienza dell’utente“, accusando la società di “agire come giocatore e come arbitro per svantaggiare deliberatamente altri sviluppatori di app. “

La piattaforma di musica on demand aveva persino accusato il produttore di iPhone di prendere una commissione del 30% su ogni acquisto sull’App Store. Ciò include gli abbonamenti alle app, che hanno costretto il servizio di streaming musicale ad addebitare agli abbonati esistenti 12,99 dollari USA al mese per il suo piano Premium nello store solo per raccogliere 9,99 dollari USA al mese per i suoi normali costi. L’app sostiene anche che il gigante della tecnologia stia abusando del suo ingiusto vantaggio poiché non è in grado di competere con la propria piattaforma di streaming musicale, Apple Music.

In particolare, il caso antitrust di Spotify è solo una delle numerose accuse aperte dalla Commissione europea nelle pratiche commerciali di Apple da giugno 2020. Proprio il mese scorso, i regolatori dell’UE stavano finalizzando un foglio di accusa contro la società in relazione al reclamo antitrust di Spotify . Nel frattempo, Apple ha negato le accuse di comportamento anticoncorrenziale e ha dichiarato che il suo rivale Spotify stava usando “le sue motivazioni finanziarie in una retorica fuorviante“.

