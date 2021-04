Quando si tratta di servizi di streaming musicale, Spotify è la più grande piattaforma disponibile considerando il numero di clienti paganti (e non solo). A partire dal quarto trimestre del 2020, la società ha 345 milioni di utenti di cui 155 milioni sono abbonati all’abbonamento premium.

Spotify: l’abbonamento sarà più caro

Per mantenere più utenti collegati al servizio, l’azienda offre più piani, da quelli individuali a quelli familiari. Bene, sembra che la società stia ora aumentando i prezzi di questi abbonamenti in diverse regioni del mondo. Sì, anche da noi.

Spotify sembra che stia aumentando i prezzi in tutto il Regno Unito, in molte nazioni d’Europa e negli Stati Uniti. Se rientrate in una di queste regioni, potreste aver già ricevuto la notifica ufficiale su questa modifica delle tariffe di abbonamento. Ecco uno sguardo ai cambiamenti di una seconda del paese.

Per gli USA:

Piano famiglia: $ 15,99 al mese (da $ 14,99);

I piani Premium, Duo e Studenti rimangono identici.

Per il Regno Unito:

Piano studenti: £ 5,99 al mese (da £ 4,99);

Piano Duo: £ 13,99 al mese (da £ 12,99);

Piano famiglia: £ 16,99 al mese (da £ 14,99).

Per le parti dell’Europa e dell’Irlanda:

Piano studenti: 5,99 € al mese (da 4,99 €);

Piano Duo: € 12,99 al mese (da € 11,99);

Piano famiglia: € 17,99 al mese (da € 14,99).

Come potete vedere voi stessi, gli Stati Uniti se la sono cavata abbastanza facilmente con il solo Famiglia che è stato rimodulato mentre quelli rimanenti non hanno assistito a cambiamenti, almeno per ora. Per il Regno Unito e l’Europa, quasi tutti gli abbonamenti sono stati modificati tranne quelli individuali.

Per coloro che non lo sanno, il piano Duo è disponibile per due utenti mentre il piano Famiglia supporta fino a sei account.

Questi nuovi prezzi saranno applicabili nella regione menzionata dal 30 aprile. Ancora una volta, il piano individuale rimarrà inalterato. Spotify offrirà anche un periodo di grazia di un mese per gli account esistenti. Dopodiché, i nuovi prezzi verranno automaticamente addebitati dal metodo di pagamento collegato.

Secondo un rapporto di The Verge, Spotify porterà una modifica dei prezzi simili ad alcuni paesi anche in Asia e Sud America.

