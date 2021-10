Apple e Intel: da grandi amici a rivali agguerriti

Intel ha completamente rifatto la sua campagna di marketing di recente e, nel suo ultimo video spot, ha preso di mira Apple. La società di Tim Cook infatti, collaborava con il gigante americano, ma poi ha abbandonato i chip dell'azienda di semiconduttori in virtuà di uno autocostruito, l'Apple Silicon M1.

Apple bersagliata da Intel in uno spot video

Nell'ultimo anno, l'OEM statunitense ha annunciato nuovi iMac, Mac Mini e MacBook Pro/Air alimentati dal suddetto SoC M1 e non dai processori Intel. Le due aziende che hanno condotto affari insieme per anni sono ora rivali. Ora Intel ha rilasciato un nuovo video in cui cerca di convincere gli utenti Apple che l'erba è più “verde” dall'altra parte.

Nel video intitolato “Breaking the Spell: Social Experiment“, si notano alcuni utenti Apple nell'ufficio di Intel che cercano di scoprire cosa possono fare dagli attuali dispositivi con SoC Intel. Con sommo rammarico, le persone non riescono a personalizzare l'hardware, il touchscreen, gli imput di gaming e via dicendo.

Intel sfrutta quindi la possibilità di commercializzare prodotti di aziende partner come Asus e Microsoft, anche se fa bene a non menzionarne i nomi. Quindi porta gli utenti in una stanza diversa dove possono vedere tutti i prodotti che hanno le caratteristiche che desiderano.

È un bel video di marketing, ma dubitiamo che ci saranno schiere di utenti Apple che passeranno a Intel (leggasi Windows) solo perché hanno bisogno di queste funzionalità che mancano ai device della mela.

I nuovi terminali con chipset Silicon M1 hanno ricevuto recensioni positive e le loro prestazioni sono andate oltre le aspettative. Il processore ARM non è solo più veloce di diversi SoC Intel, ma abbiamo potuto constatare che la durata della batteria è notevolmente migliorata.

Addirittura, io stesso sto scrivendo questo articolo con un MacBook Pro da 13″ con M1 e 8 GB di RAM e posso confermare che è, a mio avviso, uno dei migliori laptop per l'editing video consumer e per la produttività che io abbia mai provato.

Pur ammettendo che esistono PC basati su Intel che hanno anche un'incredibile durata della batteria e prestazioni sbalorditive, bisogna dire che il grande vantaggio dei SoC della rivale è relativo alle opzioni disponibili per gli utenti.

Dai computer 2 in 1 ai rimovibili ai pieghevoli, ci sono sicuramente diverse opzioni tra cui scegliere se volete prendere un terminale con tecnologia Intel.