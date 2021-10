MacBook Pro M1X: in dirittura d'arrivo, siete pronti?

Secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, il nuovo MacBook Pro M1X è in dirittura d'arrivo; stando alle sue fonti, si dice che questo terminale arriverà probabilmente “nel corso del prossimo mese”.

MacBook Pro con M1X: lancio previsto a novembre?

Ora che l'iPhone 13 e l'Apple Watch Series 7 sono stati ufficialmente annunciati, l'attenzione si è spostata sul tanto atteso aggiornamento del MacBook Pro di Apple che si ipotizza possa arrivare entro la fine dell'anno. Bloomberg riferisce oggi che i primi Mac “M1X” sono nell'ordine delle cose e prossimi al lancio.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha effettuato un nuovo rapporto sui futuri portatili del colosso di Cupertino. Di fatto, i nuovi laptop dovrebbero disporre di tante novità: dal design aggiornato al SoC M1X più potente e con più core al suo interno.

Il giornalista scrive che il chip M1X è “ancora disponibile per il 2021“; ciò significa che sarà allocato, per la prima volta, nei nuovi modelli di MacBook Pro, previsti per il debutto “nel prossimo mese”. Il nuovo SoC dovrebbe anche arrivare su di un Mac Mini di fascia alta “ad un certo punto“.

L'M1X sembra che sia stato sviluppato in due diverse varianti, secondo quanto dichiarato dal rapporto. Entrambe le versioni del chip presentano un design a 10 core con otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza. La caratteristica di differenziazione tra le due varianti saranno i core grafici, con Apple che offrirà configurazioni a 16 e 32 core.

Bloomberg continua inoltre a segnalare che la mela sta lavorando su “chip ad alte prestazioni per un nuovo Mac Pro” e su un “M2 per futuri MacBook Air, iMac e MacBook Pro di fascia bassa“.

Si legge infatti scrive:

Il nuovo MacBook Pro non è apparso alla presentazione del prodotto Apple di settembre, ma dovrebbe comunque essere lanciato nelle prossime settimane. Apple in genere fa le sue principali novità Mac ad ottobre. Quindi restate sintonizzati.

Si dice che la nuova gamma di MacBook Pro stia per arrivare. Le macchine dovrebbero essere disponibili nelle configurazioni da 14 pollici e 16 pollici con display mini-LED, uno chassis ridisegnato, uno slot per schede SD, una porta HDMI e MagSafe per la ricarica. Si prevede inoltre che l'OEM di Cupertino rimuoverà la controversa Touch Bar.