Diversi rumor emersi in rete suggeriscono che Apple potrebbe lanciare presto le nuove cuffie TWS denominate “AirPods 3“. Precisamente, si ipotizza come data il 18 maggio. Sarà vero o si tratta dell'ennesimo abbaglio?

AirPods 3: Apple è pronta a svelarle?

È da molto tempo che sentiamo voci sulle AirPods di terza generazione, ma finora Apple non ha annunciato nulla. Tuttavia, una nuova voce approssimativa di questa settimana afferma che le cuffie next gen del colosso della mela saranno presentate ufficialmente martedì prossimo, ovvero il 18 maggio.

La voce proviene dallo YouTuber Luke Miani ed è stata condivisa per la prima volta con il sito Web AppleTrack. Secondo le fonti di Miani, gli AirPods 3 sono già pronti per la spedizione e l'azienda pare che li voglia annunciare tramite un comunicato stampa il 18 maggio. Suggerisce inoltre che la compagnia potrebbe annunciare un nuovo piano Apple Music HiFi lo stesso giorno. I colleghi di 9toMac scrivono a riguardo:

Miani, a cui abbiamo contattato, ha detto che i nuovi AirPods potrebbero essere annunciati il ​​18 maggio tramite un comunicato stampa che potrebbe includere anche il debutto di ‘Apple Music HiFi'. AppleTrack ha sentito in privato che Apple ha in programma di rilasciare nuovi AirPods in arrivo settimane.

Anche se Miani non ha un track record quando si tratta di condividere le perdite di Apple, un rapporto pubblicato il 1 ° maggio aveva già suggerito che Apple avrebbe potuto annunciare i nuovi auricolari TWS “nelle settimane a venire”. Citando le proprie fonti, Hits Daily Double ha affermato che Apple starebbe lavorando a un nuovo piano di streaming audio ad alta fedeltà per Apple Music pronto per essere annunciato insieme agli AirPod di terza generazione.

A seguito di questo rapporto iniziale, 9to5Mac è stato in grado di trovare prove nel codice beta di iOS 14.6 che corroborano le voci su un piano HiFi per Apple Music con supporto Dolby Audio. Per quanto riguarda gli AirPods 3, sul web circolano da tempo più foto del prodotto, e sono già disponibili per la vendita anche modelli contraffatti.

Apple potrebbe aspettare fino al WWDC a giugno per annunciare sia Apple Music HiFi che AirPods 3, ma poiché iOS 14.6 è già in lavorazione per portare abbonamenti a pagamento a Podcast e Apple Card Family, la società potrebbe davvero avere alcune sorprese in serbo per la fine di questo mese .

