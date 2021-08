Apple prevede di spedire 60 milioni di iPad quest'anno: questo è quanto si evince da un recente report trapelato in rete in queste ore.

Apple prevede di spedire 60 milioni di iPad nel 2021

Un nuovo rapporto ha rivelato che si prevede che quest'anno il colosso di Cupertino commercializzerà circa 60 milioni di unità della sua popolare gamma di tablet. Le informazioni arrivano un anno dopo che le spedizioni di iPad dell'azienda hanno iniziato a decollare a seguito della pandemia di Coronavirus.

Secondo un rapporto del DigiTimes, il colosso con sede a Cupertino dovrebbe spedire 60 milioni di unità di iPad nel 2021. Questa notizia arriva mentre la società si sta preparando per il lancio della sua nona generazione di device il mese prossimo. Inoltre, i tablet del produttore di iPhone stanno ancora registrando solide vendite nel 2021, che porta avanti il ​​suo slancio iniziato lo scorso anno. Nel 2020, le vendite di iPad del marchio sono cresciute di trimestre in trimestre, aumentando di un enorme 79% anno su anno.

Ora, l'imminente nona generazione di iPad dovrebbe arrivare con piccole modifiche il mese prossimo. È interessante notare che una parte dei 60 milioni di tablet Apple spediti quest'anno include l'iPad mini 2021, che a quanto pare presenterà una delle più grandi riprogettazioni che la serie abbia mai visto dal suo primo lancio.

È stato riferito che il nuovo iPad mini potrebbe presentare un design simile all'iterazione Pro, con cornici più sottili e un pannello posteriore in alluminio spazzolato. Inoltre, il Touch ID dovrebbe essere integrato anche nel pulsante di accensione come la variante Air. Non vediamo l'ora che arrivino in commercio.

