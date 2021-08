Apple lancerà i nuovi iPad entry-level a settembre, probabilmente all'interno del keynote autunnale all'interno del quale verranno svelati anche i nuovi melafonini e Watch di settima generazione. Non di meno, si apprende che l'azienda potrebbe optare per una inedita finitura in titanio per i tablet di fascia bassa della gamma.

iPad entry-level: low cost ma premium

Mentre ci avviciniamo al consueto keynote autunnale di Apple, le nuove voci sui prossimi gadget del colosso di Cupertino diventano sempre più insistenti.

Ora, un rapporto afferma che la compagnia lancerà iPad 9 il mese prossimo e ciò contribuirà a incrementare le spedizioni di tablet fino a 60 milioni di unità.

Un report di DigiTimes inoltre, afferma che il prossimo iPad entry-level “non avrà cambiamenti significativi nel design” ma aiuterà la compagnia ad incrementare le spedizioni complessive di iPad:

L'iPad economico di nona generazione di Apple previsto per il lancio a settembre potrebbe non presentare modifiche significative al design, ma si prevede comunque che aumenterà le spedizioni complessive di iPad di Apple fino a 60 milioni di unità quest'anno, secondo fonti del settore.

Chance Miller di 9to5Mac è stato in grado di ottenere una succulente indiscrezione sul prossimo modello base di iPad:

Apple sta anche pianificando una nuova versione dell'iPad entry-level, nome in codice J181, con un chip A13 all'interno. L'attuale iPad entry-level da 10,2 pollici è alimentato dal chip A12 Bionic, quindi questo rappresenterebbe un notevole salto di prestazioni per il tablet più conveniente di Apple.

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On la scorsa settimana, ha anche affermato che l'OEM americano stia progettando un iPad di nona generazione orientato agli studenti e avente un form factor più sottile e un SoC più veloce sotto la scocca.

Il rapporto DigiTimes afferma che Apple stia prendendo in considerazione l'utilizzo di uno chassis in titanio per i futuri tablet di fascia bassa, ma si apprende che tale materiale non è abbastanza economico per l'uso mainstream in questo momento:

Il nuovo iPad sarà inoltre dotato di chassis in lega di alluminio che verrà elaborato da PVD. Le fonti hanno anche rivelato che Apple sta anche considerando di dotare gli iPad di uno chassis in metallo a base di titanio, ma i costi elevati per farlo potrebbero non essere economici al momento.

Apple

Tablet