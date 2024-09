Apple non ha finito di stupirci: cosa aspettarci dall'evento di ottobre

Apple non ha ancora finito di stupirci se la storia insegna. Infatti, non tutte le novità dovrebbero essersi concluse quest’anno con l’evento di settembre intitolato “Glowtime”. Questo vuol dire che potrebbero arrivare nuovi annunci in un possibile evento di ottobre? Da alcuni report sembra proprio di sì. Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Prima vediamo perché tutto questo è molto più probabile di quanto tu possa pensare.

Tornando indietro di un anno, Casa Cupertino il 30 ottobre 2023 ha presentato i nuovi modelli MacBook Pro e iMac dotati di chip M3 durante l’evento “Scary Fast”. Se questo non bastasse ad alimentare la tua fiducia, allora pensa al 18 ottobre 2021 quando sono stati annunciati i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati del chip M1 Pro e M1 Max.

Continuando a viaggiare nel tempo, il 13 ottobre 2020, Apple presentò tutta la serie iPhone 12 e l’HomePod mini durante l’evento “Hi, Speed”. Quindi cosa possiamo sinceramente aspettarci dalla California il prossimo ottobre che ormai è alle porte? Vediamo cosa suggeriscono dati e report in merito alle possibili novità in arrivo.

Cosa potrebbe presentare Apple nel prossimo evento a ottobre

Manca meno di una settimana a ottobre e forse anche al probabile evento Apple che farà seguito a quello di settembre dove sono stati presentati i nuovi iPhone 16, Apple AirPods 4, Apple Watch Series 10 e qualche altra rivisitazione come l’Apple Watch Ultra 2 Titanium e le Apple AirPods Max. Ma per ottobre dovremmo aspettarci se fosse pronto un ulteriore evento?

L’analista Mark Gurman di Bloomberg è tra i forti sostenitori di questo. Con molta probabilità Apple si sta preparando a presentare la nuova generazione di MacBook Pro, Mac mini e iMac provvisti di chip M4. Tutta la gamma completa con chip M4 dovrebbe arrivare entro il 2025 includendo quindi MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro.

Potrebbe essere molto probabile che Apple presenti anche qualche aggiornamento in merito ai modelli base di iPad e iPad Mini con il possibile evento di ottobre. Siamo tutti sintonizzati con Casa Cupertino in attesa di ulteriori novità che generino entusiasmo e hype.