Apple contro Epic Games: la Mela fa ricorso alla sentenza del giudice

Il processo Epic contro Apple si è concluso con una vittoria su tutti i fronti per il colosso di Cupertino. L’unico provvedimento nei confronti della Mela riguarda l’impossibilità di vietare agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti a sistemi di pagamento di terze parti. La decisione del giudice Rogers non è piaciuta alla società di Tim Cook, che in queste ore ha deciso di farvi ricorso.

Apple vs Epic continua: il ricorso alla sentenza

L'azienda di Tim Sweeney si è già dichiarata felice della sconfitta in tribunale, nonostante i danni che dovrà risarcire per diversi milioni di Dollari. D'altro canto, però, secondo quanto riportato da CNBC, la Mela ha richiesto la sospensione della causa: “Apple chiede alla Corte di sospendere i requisiti dell’ingiunzione fino a quando non saranno risolti i ricorsi presentati sia da Epic che da Apple. L'azienda comprende e rispetta le preoccupazioni della Corte in merito alle comunicazioni tra sviluppatori e consumatori. Apple sta lavorando attentamente su molti problemi complessi su scala globale, cercando di migliorare il flusso di informazioni proteggendo sia il funzionamento efficiente dell'App Store, che la sicurezza e la privacy dei clienti Apple. Trovare il giusto equilibrio potrebbe risolvere le preoccupazioni della Corte rendendo superflua l'ingiunzione (e forse anche lo stesso ricorso di Apple)”.

Ricordiamo, infatti, che la sentenza emessa dal giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers comporterebbe importanti cambiamenti all’App Store come lo conosciamo oggi. La richiesta della Mela sarebbe quindi necessaria affinché la società possa studiare le mosse successive ed evitare ulteriori, futuri disguidi.

L’appello sarà esaminato da un giudice il prossimo novembre, potenzialmente causando il rinvio dell’entrata in vigore dell’ingiunzione precedente, attesa per il 9 dicembre 2021. Se l’azienda di Cupertino dovesse riuscire nel suo intento, le modifiche al sistema di pagamento dell'App Store potrebbero addirittura essere applicate tra diversi anni.

