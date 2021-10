Apple Watch 7 in PREORDINE adesso: è anche su Amazon

Ci siamo, finalmente i nuovi Apple Watch 7 sono ufficialmente disponibili in preordine. Puoi accaparrarti quello che più ti piace anche da Amazon: ecco dove trovare i modelli disponibili.

Apple Watch 7 in preordine su Amazon

Su Amazon ci sono già alcuni dei modelli del nuovissimo wearable della mela morsicata. Ecco quelli pronti al preordine, suddivisi per dimensione della cassa. Il prezzo di partenza, per l'edizione con cassa in alluminio da 41 millimetri è di 439€.

Versione GPS

Trifoglio (verde): 41mm oppure 45mm;

Blu Abisso: 41mm oppure 45mm;

PRODUCT(RED): 41mm oppure 45mm;

Galassia: 41mm oppure 45mm;

Mezzanotte: 41mm oppure 45mm;

Versione GPS+Cellular

Trifoglio (verde): 41mm oppure 45mm;

Blu Abisso: 41mm oppure 45mm;

PRODUCT(RED): 41mm oppure 45mm;

Galassia: 41mm oppure 45mm;

Mezzanotte: 41mm oppure 45mm;

Maglia Milanese: 41mm grafite oppure 41mm argento;

Cassa in acciaio inossidabile: versione da 41mm oro Maglia Milanese oppure 41mm con cinturino sport ciliegia scuro;

C'è sia il modello GPS, che quello con il supporto all'eSIM. Le spedizioni dei nuovi Apple Watch 7 partiranno dal prossimo 15 ottobre. Ovviamente, la consegna sarà rapida e gratuita, garantita dai servizi Prime.