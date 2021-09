Fortnite tornerà su iOS? Forse, ma probabilmente non tanto presto. Di fatto, Epic non sembra essere tanto contenta della sentenza.

Fortnite su iOS: non per ora, sicuramente

La sentenza si riferisce al processo Epic contro Apple. La prima ha ottenuto un'importante concessione quando si tratta di consentire opzioni di acquisto in-app alternative, ma l'OEM di Cupertino ha vinto praticamente sotto tutti gli altri aspetti. La domanda ora è: che fine farà Fortnite, che è uscito dall'App Store iOS da quando ha violato per la prima volta le regole di Apple offrendo le proprie opzioni di pagamento nell'agosto 2020?

Per il momento, sembra che il gioco non tornerà per il momento. Il giudice non ha menzionato il ritorno del titolo nello store della mela, pertanto non si sa quando potrebbe tornare all'interno del negozio virtuale.

In effetti, Epic sembra aver indicato di non essere soddisfatto della sentenza. In un tweet, il CEO di Epic Tim Sweeney ha scritto che Fortnite tornerà “quando e dove Epic potrà offrire pagamenti in-app in concorrenza leale con i pagamenti in-app Apple“. Inoltre, la compagnia francese ha già affermato che prevede di impugnare la sentenza, il che solleva la questione se queste nuove regole entreranno in vigore.

La società ha dichiarato oggi (in risposta a una nuova legge coreana) che la società “accoglierà con favore il ritorno di Epic sull'App Store se accetta di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri“, il che significa sbarazzarsi dei suoi pagamenti in-app all'interno dello store.

Epic Games ha provato a ripristinare la sua app in Corea, ma Apple l'ha rifiutata di nuovo per gli stessi motivi.

La sentenza odierna richiede che Apple consenta alle applicazioni di offrire pulsanti e collegamenti a opzioni di pagamento di terze parti, ma, soprattutto, non è del tutto chiaro se il sistema di pagamento specifico che Epic ha cercato di aggiungere a Fortnite sarà permesso.

Se le app desiderano utilizzare un altro sistema di pagamento, possono inviare utenti al di fuori dell'app e la mela non può impedire loro di farlo.

È probabile che Apple renderà difficile per i sistemi di pagamento esterni offrire un'esperienza fluida e integrata. È possibile che ai giocatori venga comunque richiesto di accedere al sito Web di Epic ogni volta che desiderano effettuare una transazione. È meglio di niente, ma il tweet di Sweeney suggerisce che potrebbe non considerarlo “concorrenza leale“.

Il rovescio della medaglia è che non dipende nemmeno da Epic il ritorno di Fortnite. Anche se quest'ultima dovesse cedere e apportare le modifiche, Apple dovrà ripristinare l'account sviluppatore della società approvando la distribuzione del battle royale.

App