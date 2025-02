Apple ci ripensa: fumata nera per il progetto degli occhiali smart AR

Apple, per il momento, avrebbe deciso di scrivere la parola fine sul progetto degli occhiali smart AR: questi, in linea teorica, avrebbero dovuto affiancare i Mac, per cui non si sarebbe trattato di una sorta di visore autonomo come il Vision Pro.

L’idea di base maturata da Apple era quella di creare un paio di occhiali dall’aspetto normalissimo ma con proiettori integrati, capaci di mostrare informazioni, immagini e video direttamente nel campo visivo dell’utente.

Non solo, le lenti degli smart glasses AR di Apple sarebbero state in grado di cambiare tonalità cromatica a seconda dell’utilizzo.

Niente da fare per gli occhiali smart AR di Apple

Il progetto, nato forse come risposta alle vendite deludenti del Vision Pro, puntava allo sviluppo di un prodotto più accessibile: qualcosa che anche “le persone comuni avrebbero potuto abbracciare”. In parole povere, un tentativo da parte di Apple finalizzato ad avvicinare la realtà aumentata ad un pubblico più vasto, distanziandosi dal più ingombrante e costoso visore citato poco fa.

Purtroppo, la complessità tecnica e i costi elevati hanno giocato un ruolo fondamentale nella decisione finale di Apple: raggiungere quell’equilibrio tra innovazione e sostenibilità si è rivelato troppo difficile, portando all’abbandono del progetto.

Inizialmente, l’abbinamento con iPhone era stata la strada intrapresa, ma le limitazioni di potenza e il rapido consumo della batteria dello smartphone hanno spinto Apple verso un’alternativa: il collegamento con i Mac. Tuttavia, anche questa soluzione non ha convinto la società: le recensioni da parte dei dirigenti non sono state positive e le funzionalità desiderate sono state in continua evoluzione, non trovando mai un vero e proprio punto fermo.

Per questo, l’azienda pare aver deciso di gettare la spugna, almeno per ora. Una decisione che mette un freno alle aspettative dei fan di Apple ma che permette a Meta, con i suoi occhiali smart Ray-Ban, di tirare un sospiro di sollievo.