WhatsApp non funzionerà più su questi iPhone: un avviso preannuncia lo stop

WhatsApp ha annunciato che dal prossimo 5 maggio smetterà di supportare le versioni di iOS precedenti alla 15.1, una decisione che interessa sia l’app standard che WhatsApp Business.

Questa scelta mira a sfruttare le ultime tecnologie offerte dai sistemi operativi più recenti, migliorando le prestazioni e introducendo funzionalità innovative.

Addio a WhatsApp su questi iPhone dal 5 maggio

Gli utenti che utilizzano versioni di iOS inferiori alla 15.1 stanno già affrontando alcune limitazioni. Ad esempio, chi prova ad installare la beta più recente di WhatsApp (versione 25.2.10.72) tramite TestFlight non è poi riuscito a portare a termine l’operazione. Il servizio, infatti, richiede esplicitamente almeno iOS 15.1, escludendo automaticamente i dispositivi più vecchi. Coloro che mantengono versioni beta obsolete di WhatsApp potranno usarle solo per un breve periodo, dato che queste build hanno una data di scadenza. A quel punto, l’unica alternativa sarà installare la versione stabile disponibile sull’App Store, la quale garantisce un ciclo di vita più lungo (salvo compatibilità).

Per gli utenti che dovessero compiere questo step, è importante sottolineare che i dati personali, inclusa la cronologia delle chat, verrebbero conservate automaticamente finché l’app rimarrà installata sul dispositivo. Tuttavia, il problema maggiore si presenterà a maggio, quando anche la versione stabile di WhatsApp terminerà il supporto per i dispositivi con a bordo versioni di iOS inferiori alla 15.1, tra cui iPhone 5s, iPhone 6 ed iPhone 6 Plus.

Per un’opportuna verifica, è sufficiente controllare la versione del sistema operativo in funzione sul proprio iPhone accedendo a Impostazioni > Generali > Informazioni. Se il dispositivo dovesse eseguire iOS 14 o versioni precedenti, sarà importante aggiornare il software o valutare l’acquisto di un modello più recente compatibile con il servizio di messaggistica.

WhatsApp raccomanda vivamente di eseguire un backup della cronologia delle chat su iCloud prima di effettuare l’aggiornamento o migrare a un nuovo dispositivo: questo garantisce un recupero semplice e sicuro dei propri personali.