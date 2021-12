Apple chiude (ancora) altri negozi a causa del CoVid-19

Le chiusure degli Apple Store nel mondo superano la quota di 20 negli Stati Uniti; il motivo è legato all'aumento dei casi da CoVid-19.

Mentre i contagi continuano ad aumentare, il numero di negozi della mela negli Stati Uniti che sono temporaneamente chiusi oggi ha superato la quota di 20. Attenzione: non tutte le chiusure sono legate al virus, con cinque negozi chiusi nello stato di Washington a causa del maltempo.

Le ultime sedi di alto profilo chiuse per affari includono Carnegie Library a Washington, D.C., Century City a Los Angeles e Walnut Street a Philadelphia. L'OEM di Cupertino ha anche sei negozi temporaneamente chiusi in Texas, oltre a tre in Ohio, due in Virginia, due in Georgia e una manciata di altri.

L'elenco completo delle sedi temporaneamente chiuse oggi secondo il sito Web dell'azienda:

Biblioteca Apple Carnegie a Washington, D.C.;

Apple Century City a Los Angeles, California;

Apple Beverly Center di Los Angeles, California;

Apple Walnut Street a Filadelfia, PA;

Apple Baybrook a Friendswood, TX;

Apple First Colony Mall a Sugar Land, TX;

Apple Highland Village a Houston, TX;

Apple Memorial City a Houston, TX;

Centro commerciale Apple Willowbrook a Houston, TX;

Apple The Woodlands a The Woodlands, TX;

Apple Crocker Park a Westlake, Ohio;

Apple Eton a Woodmere, Ohio;

Centro commerciale Apple Summit ad Akron, Ohio;

Apple Fair Oaks a Fairfax, Virginia;

Apple Potomac Town Center a Woodbridge, Virginia;

Centro commerciale Apple Cumberland ad Atlanta, Georgia;

Apple Lenox Square ad Atlanta, Georgia;

Apple Saddle Creek a Germantown, TN;

Centro commerciale Apple The Gardens a Palm Beach Gardens, Florida;

Vicolo del fagiano di mele a Nashua, NH;

Apple Towson Town Center a Towson, MD.

Anche cinque negozi nello stato di Washington sono chiusi oggi a causa del maltempo:

Apple Alderwood a Lynnwood, WA;

Apple Bellevue Square a Bellevue, WA;

Apple Southcenter a Tukwila, WA;

Centro commerciale Apple Tacoma a Tacoma, nello stato di Washington;

Apple University Village a Seattle, WA.

La società non ha commentato le chiusure, ma ha affermato che molti dei negozi temporaneamente chiusi continuano a servire i clienti con ordini effettuati per il ritiro o la consegna in giornata. Mark Gurman di Bloomberg ha precedentemente riferito che molte chiusure sono state dovute all'aumento dei casi di CoVid-19 tra i dipendenti.

“Monitoriamo regolarmente le condizioni e adegueremo le nostre misure sanitarie per supportare il benessere di clienti e dipendenti“, ha detto la compagnia a Bloomberg all'inizio di questo mese, aggiungendo che rimane impegnata in misure complete di salute e sicurezza.