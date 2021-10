Apple, che combini? MacOS non si adatta al notch

Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro con un importante aggiornamento nel design. Oltre ai nuovi display, più porte ed elementi di ritorno come il MagSafe, uno dei maggiori cambiamenti riguarda l'introduzione del notch nella parte superiore dello schermo. Che vi piaccia oppure no, l'OEM di Cupertino ha portato l'iconica tacca presente sugli iPhone dal 2017 nella sua line-up di portatili premium. Qualcuno (chi?) ha apprezzato il risultato, tuttavia, ci sono alcune incongruenze con questo elemento e con il sistema operativo MacOS.

Apple e il disastro del MacBook Pro con il notch e MacOS

Un recente rapporto di The Verge mostra che i primi utilizzatori dell'ultimo MacBook Pro stanno riscontrando incongruenze nell'utilizzo quotidiano a causa della tacca non ottimizzato . Apparentemente, macOS non gestisce in modo coerente il notch nell'interfaccia e nelle singole applicazioni.

Si verifica un comportamento insolito in cui gli elementi della barra di stato vengono nascosti sotto l'elemento in questione. Queste incongruenze fanno quasi sembrare che Apple si sia completamente dimenticata di adattare il suo sistema operativo al nuovo laptop premium. O almeno, ha dimenticato di dire ai suoi sviluppatori che stava rilasciando un portatile dotato di un piccolo ritaglio nella parte superiore dello schermo.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF — Quinn Nelson (@SnazzyQ) October 26, 2021

Quinn Nelson, il proprietario di Snazzy Labs, ha pubblicato due video su Twitter dove mostra alcuni dei primi problemi di notch. Il primo video evidenzia quello che sembra essere un bug in macOS. Gli elementi della barra di stato come l'indicatore della batteria possono essere nascosti sotto la tacca quando tutti gli elementi della barra di stato sono visibili.

Dimostra anche che i menu iStat possono essere nascosti sotto il notch. Inoltre, è possibile nascondere gli elementi del sistema come l'indicatore della batteria sotto questo elemento.

In effetti, Apple ha fornito una guida agli sviluppatori su come lavorare con la tacca, ma lo sviluppatore dietro l'app iStat Menus afferma che il software utilizza solo elementi di stato standard. Chiarisce affermando che le recenti indicazioni di Apple non possono risolvere il problema che si vede in questo video.

Inoltre, le app che non sono state aggiornate per l'inserimento di questo nuovo articolo, e l'utente non può nemmeno spostare il puntatore del mouse su di esso. La compagnia blocca questo spazio in modo che le app meno recenti non possano visualizzare le voci di menu sotto la tacca.

È interessante notare che il notch può persino aumentare alcuni problemi. Ad esempio, DaVinci Resolve può occupare lo spazio utilizzato dagli elementi di stato del sistema. Secondo MacRumors, questo è un normale comportamento di macOS, tuttavia, la tacca riduce la quantità di spazio sia per le voci di menu che per le voci di stato. Dobbiamo ancora vedere se Apple si adatterà e risolverà questi problemi.