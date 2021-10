MacBook Pro: il notch unisce, il notch divide

Gli sviluppatori potranno scegliere di sfruttare l'area della tacca (leggasi “notch) sul nuovo MacBook Pro. Senza dubbio, questo elemento estetico comporterà non pochi problemi ai programmatori… e non solo. Inoltre il web sta ampiamente criticando la nuova soluzione di Apple: come mai?

MacBook Pro: ha davvero senso un notch sul MacBook?

L'OEM di Tim Cook ha presentato oggi i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Oltre a tutte le nuove funzionalità, i nuovi laptop hanno un notch nella parte superiore dello schermo che ospita la fotocamera frontale da 1080p. Ora gli sviluppatori possono scegliere se intendono sfruttare l'area del notch sui nuovi dispositivi o se l'app dovrà essere eseguita con una barra nera posta in alto.

Oltre ai chipset Apple Silicon super potenti, una cosa che ha sicuramente attirato l'attenzione di molti durante l'evento è stata l'aggiunta di un notch nella parte superiore dello schermo.

Il notch non è una novità per l'azienda, poiché è stato introdotto con la fotocamera TrueDepth su iPhone X nel 2017, ma questa è la prima volta che la compagnia di Tim Cook decide di adottare la tacca su un articolo diverso dai soliti melafonini. E stranamente, il nuovo Pro non ha nemmeno una cella TrueDepth con Face ID, ma ha solo una classica webcam con risoluzione 1080p.

Apple voleva dimostrare che il suo nuovo display ProMotion ha bordi super sottili, quindi la selfiecam è stata posizionata al centro del pannello con un ritaglio gigante. Fortunatamente, gli sviluppatori potranno aggiornare le loro app in modo da supportare il nuovo formato dello schermo del dispositivo da 14 e 16 pollici.

Apple ha aggiornato la documentazione dell'app per guidare gli sviluppatori su come preparare le proprie app per i nuovi modelli di PC portatili.

I software potranno essere eseguiti in una “modalità di compatibilità” con una barra nera nella parte superiore dello schermo, il che significa che la tacca sarà invisibile. Se gli sviluppatori lo desiderano, possono utilizzare nuove API per posizionare il contenuto sui lati limitrofi il notch:

Sui Mac che includono un alloggiamento per fotocamera nella cornice dello schermo, il sistema fornisce una modalità di compatibilità per impedire alle app di inserire involontariamente contenuti nella regione occupata dall'alloggiamento. Quando questa modalità è attiva, il sistema cambia l'area attiva del display per evitare l'alloggiamento della fotocamera. La nuova area attiva assicura che i contenuti della tua app siano sempre visibili e non oscurati dall'alloggiamento della fotocamera.

Ovviamente, poiché la tacca è nuova per i Mac, ci vorrà del tempo prima che tutte le aziende di terze parti aggiornino le loro app per sfruttare la tacca o semplicemente per correggere alcuni problemi correlati.

I portatili sono disponibili per i preordini da ieri, ma le prime spedizioni arriveranno la prossima settimana.