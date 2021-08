Apple è una delle prime tre aziende con il più alto valore di mercato negli Stati Uniti ed è logico che l'azienda di Cupertino voglia entrare nel prolifico settore delle auto elettriche, un'area che si ritiene stia subendo una grossa accelerazione di recente. Ma l'azienda capisce di non sapere nulla di questo segmento e se non ci saranno approcci intelligenti e partner esperti, il progetto potrebbe essere destinato al fallimento. Inoltre, è stato riferito che la compagnia non costruirà l'auto da sola e seguirà la strategia utilizzata per la realizzazione degli iPhone.

Apple Car: facciamo il punto

Quando diciamo ciò, intendiamo che Apple collaborerà con i produttori di automobili. Come riporta il Korean Times, l'azienda di Cupertino sta attualmente cercando la collaborazione di altri OEM del settore automobilistico. Allo stesso tempo, questi saranno responsabili della qualità complessiva e dell'elettrificazione dell'auto Apple. Hyundai, che è al primo posto negli Stati Uniti, dovrebbe prendere il comando nel prendere il ramo d'ulivo lanciato dalla società americana. Ma non tutto è così chiaro come può sembrare.

Come ha affermato la fonte, Apple aveva contattato un certo numero di produttori sudcoreani di componenti per auto elettriche per il suo progetto “Apple Car“. Un dirigente del settore senior direttamente coinvolto nella questione ha così riferito al KT:

I funzionari di Apple sono stati in Corea per colloqui d'affari con i suoi partner coreani nei settori dei semiconduttori e dei display. Come si è visto nel business degli smartphone di Apple, l'azienda sta cercando partner commerciali in Corea per la sua attività di veicoli elettrici. Senza partnership con i fornitori coreani, Apple non sarà in grado di completare il suo piano aziendale per i veicoli elettrici. Per quanto ne so, Apple ha parlato con LG, SK e Hanwha, ma i colloqui sono ancora nelle fasi iniziali.

In precedenza, abbiamo sentito che Hyundai avrebbe svolto le attività di produzione per conto di Apple. Tuttavia, ora che il progetto dell'auto Apple inizia ad avanzare passo dopo passo, anche le differenze tra le due parti sono state ulteriormente ampliate.

Alcuni media hanno riferito che i dirigenti del costruttore di veicoli sudcoreano hanno disaccordi sulla potenziale cooperazione con Apple. L'insoddisfazione interna di Hyundai per essere diventata la fonderia di Apple ha reso poco chiara la prospettiva delle due transazioni. Ma gli analisti del settore ritengono che i primi modelli di auto Apple appariranno sul mercato già nel 2024.

Tuttavia, 9To5Mac afferma giustamente che “non è ancora chiaro cosa Apple intenda creare con il suo progetto Apple Car, se si tratta di un'auto per le vendite al dettaglio, un'auto per la condivisione del viaggio o anche solo una tecnologia per altri veicoli. Anche il suo lancio non è chiaro, con rapporti che dicono che potrebbe essere svelato in qualsiasi momento in questo decennio“.

