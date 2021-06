Secondo quanto riferito, Apple sarebbe in trattative con l'azienda cinese BYD per la fornitura delle batterie per la sua auto elettrica futura.

Apple Car: sarà BYD il fornitore delle batterie?

Fonti interne hanno indicato che la potenza tecnologica di Cupertino starebbe pianificando una partnership con le aziende cinesi CATL e BYD per ricevere le batterie per il suo nuovo veicolo elettrico prossimo al debutto. Le indiscrezioni suggeriscono che sono già iniziati colloqui tra le tre società, anche se si ritiene che non siano ancora stati raggiunti accordi concreti. La notizia mostra inoltre che Apple sta effettivamente andando avanti nei suoi piani per la produzione di un'automobile elettrica intelligente.

Probabilmente Apple si accontenterà delle batterie al litio ferro fosfato, che sono più economiche da produrre a causa della loro composizione. L'OEM americano ha inserito un prerequisito fondamentale per le potenziali forniture di batterie per il suo veicolo.

Le aziende devono avere una capacità produttiva negli Stati Uniti, sebbene CATL non abbia ancora alcun impianto di produzione negli Stati Uniti. È uno dei principali fornitori di alcuni pezzi grossi del settore, tra cui anche Tesla. In mezzo alle crescenti tensioni tra Washington e Pechino, CATL è riluttante ad aprire un negozio negli Stati Uniti, poiché teme di poter essere coinvolta nel fuoco incrociato politico (pensiamo a Huawei, ZTE e altre realtà). Inoltre, la fonte interna ha anche indicato che considerazioni sui costi potrebbero anche impedire a CATL di produrre dagli Stati Uniti.

Questa società è un'azienda leader globale nella produzione di batterie per autoveicoli, mentre BYD è il quarto produttore mondiale di batterie per autoveicoli. Apple potrebbe anche discutere con altri produttori di batterie prima di decidere il fornitore preferito di celle energetiche per i suoi veicoli elettrici.

Apple spera di raggiungere la data prevista per la produzione del suo veicolo passeggeri a guida autonoma e la società potrebbe anche avere i suoi progetti per una batteria per i suoi veicoli. Ciò potrebbe significare che una potenziale partnership con qualsiasi produttore di batterie è per la possibile produzione di una batteria (quasi) interamente progettata da Apple.

Il mercato automobilistico globale è in rapida evoluzione con un importante spostamento verso i veicoli elettrici anche da parte di molte case automobilistiche tradizionali. La domanda di componenti importanti come le batterie è in rapida crescita e gli attuali protagonisti come CATL e BYD stanno espandendo la loro capacità produttiva al fine di soddisfare questa domanda.

Apple

Elettronica