Apple Car: si controllerà con un iPhone?

Poche ore fa, il numero uno di Porsche ha dichiarato che, nel prossimo futuro, coopererà con Apple in merito ad un progetto ancora “top secret”. Che si tratti della famigerata Apple Car?

Oliver Blume, CEO di Porsche, ha appena comunicato di aver raggiunto un accordo con l'OEM di Cupertino in merito a nuovi “entusiasmanti progetti congiunti”. Prima di impazzire dalla gioia, calmate i bollori: al momento non si sa cosa verrà sviluppato e a cosa potranno lavorare i due brand.

Apple Car: realizzata con Porsche?

Alcuni media hanno supposto che Tim Cook voglia cooperare con Blume per lo sviluppo della prima macchina smart della mela, ma Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg frena gli animi e afferma che al momento non ci sono segnali di collaborazione per l'Apple Car. Tuttavia, ci dice qualcosa di interessante: con l'iPhone si potranno controllare i sedili, la radio, i condizionatori… e molto altro ancora.

Per chi non lo sapesse, Porsche ha lavorato spesso con la compagnia americana al fine di offrire i servizi Apple all'interno delle sue macchine: pensiamo ad Apple Music, Podcasts e Maps che ora sono compatibili con il sistema Porsche Car Voice. Sull'auto, riportiamo le parole di un noto tipster sul web:

Apple vorrebbe lanciare la sua auto a guida autonoma tra quattro anni, più velocemente della linea temporale da cinque a sette anni che alcuni ingegneri avevano pianificato per l'anno scorso. Ma i tempi sono cambiati e il raggiungimento dell'obiettivo del 2025 dipende dalla capacità dell'azienda di completare il sistema di guida autonoma, un compito ambizioso con quel programma.

Sappiamo che Cook sta lavorando duramente per realizzare questo progetto, ma sembra che ci siano molti intoppi; proprio di recente abbiamo appreso che ci sono stati rallentamenti significativi a causa dello scioglimento del team interno. Nessuna paura, nei prossimi sei mesi verrà riformulato da zero, secondo fonti vicine alla questione.