Si dice che Apple stia pianificando di lanciare l'iPhone 14 con un corpo anteriore a schermo intero, senza tacche. Ora, l'azienda ha appena ottenuto un nuovo brevetto per i sensori sotto il display relativi al Touch ID e Face ID.

Apple: il brevetto che non ti aspetti

Il colosso di Cupertino aveva depositato un brevetto presso l'USPTO che riguarda i sensori della fotocamera incorporati sotto il pannello. Il patent appena rilasciato descrive che questi sensori potrebbero venir utilizzati per i sistemi di autenticazione biometrica, vale a dire Touch ID e Face ID.

L'azienda ha dichiarato che l'attuale design dei melafonini di ultima generazione prevede che i sensori di immagine siano posizionati accanto al display con la tacca. Ma le generazioni future potrebbero disporre di tali camere e elementi sotto al pannello.

Il produttore di iPhone ha aggiunto che questo sistema potrebbe venir utilizzato sia per il Face ID che per il Touch ID. Tuttavia, l'utilizzo di entrambi i sistemi di sicurezza insieme potrebbe soddisfare più clienti.

In particolare, di recente abbiamo riferito che la società avrebbe pianificato di portare il Face ID anche sui suoi Mac entro i prossimi due anni. Le precedenti iterazioni della soluzione sotto lo schermo (pensiamo all'Axon 20 5G) hanno dovuto affrontare molti problemi, come la qualità degradata, le prestazioni inferiori e via dicendo. Pian piano, nuovi prodotti con diverse migliorie stanno arrivando in commercio (Axon 30 5G, Galaxy Z Fold3, Mi Mix 4).

Tenete presente che questo è ancora solo un brevetto e non abbiamo modo di confermare se il marchio di Tim Cook sta effettivamente lavorando su un tale sistema o se sta semplicemente coprendo tutte le basi. Se tale feature è in fase di sviluppo, possiamo aspettarci che si faccia strada su più prodotti Apple come MacBook e iPad, oltre agli iPhone.

