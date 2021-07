L'obiettivo periscopico, grazie alla sua capacità di super zoom, è una delle funzionalità più invidiate dagli utilizzatori di iPhone nei confronti dei possessori di flagship Android. A causa delle eccellenti prestazioni della lente, molti fan sperano che anche i melafonini del futuro utilizzino un'ottica simile.

iPhone 14 con lente periscopica e zoom 100X?

Alcuni giorni fa, è stato riferito che Apple avesse un nuovo brevetto relativo alla fotocamera. Grazie a questo patent, il futuro iPhone aggiungerà la famigerata lente periscopica ai suoi nuovi modelli. Sarà l'iPhone 14 il primo device ad adoperarla? Potrebbe essere troppo presto per dirlo, ma certamente non verrà adottata dall'iPhone 13 oramai imminente.

Il brevetto con il nome “Folding Camera” è stato approvato dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Questo documento mostra come un device possa integrare un modulo fotografico composto da più obiettivi all'interno di ​​un dispositivo mobile, apportando così migliori effetti di imaging.

Il modulo della telecamera contiene due elementi di piegatura della luce a forma di prisma e un sistema di lenti indipendente che può muoversi in maniera indipendente al fine di fornire la messa a fuoco automatica e la stabilizzazione ottica dell'immagine.

Il rapporto suggerisce anche che questo brevetto verrà utilizzato nel 2022. Considerando l'anno di lancio, questa tecnologia apparirà probabilmente su iPhone 14. Con questa funzionalità, l'azienda di Cupertino potrebbe introdurre lo zoom 100X sui suoi device.

Sebbene la fotocamera periscopica sia un elemento nuovo per i clienti Apple, è una cosa comune per gli utenti Android. Prodotti come la serie Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra e Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition sono tutti dotati di una simile tecnologia e, dai risultati ottenuti, possiamo affermare che questi sensori funzionano abbastanza bene.

Tuttavia, Lu Weibing, partner di Xiaomi Group e direttore generale del marchio Redmi, una volta ha dichiarato le sue “carenze” e i motivi per cui i produttori hanno iniziato a non utilizzare l'obiettivo. Il funzionario ha sottolineato che i più grandi “svantaggi” della suddetta ottica sono legati al costo di produzione e alle dimensioni della lente.

Sebbene sia facile affrontare il problema del prezzo, non è altrettanto semplice ridurre le dimensioni. Pertanto, è difficile utilizzare questo sensore per uno smartphone che deve essere sottile e leggero. Per questo motivo, molti OEM non sembrano essere interessati all'utilizzo di fotocamere periscopiche.

È importante sottolineare anche che questo è ancora un brevetto. Come la maggior parte dei patent, non sarebbe una sorpresa se questa tecnologia non vedesse mai la luce del giorno.

