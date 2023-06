Apple Beats Studio Buds+ ora disponibili per l'acquisto (anche su Amazon)

Finalmente ci siamo: Apple ha appena commercializzato i nuovissimi Beats Studio Buds+ anche in Europa; dopo averli visti solo negli Stati Uniti il mese scorso, adesso questi auricolari True Wireless Stereo arrivano anche da noi. Presentano un design iconico ma aggiornato, una batteria più generosa e tanti altri piccoli accorgimenti. Dispongono anche di una cancellazione del rumore superiore rispetto al passato.

Apple Beats Studio Buds+: un gradito aggiornamento rispetto al passato

I nuovissimi Beats Studio Buds+ di Apple sono disponibili per l’acquisto. Si trovano sia negli Apple Store online che nei vari rivenditori di elettronica nei paesi europei; dal Regno Unito alla Francia, dall’Italia alla Germania. Costano $ 170 negli Stati Uniti ma da noi si possono comprare per 199,95€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Vi consigliamo sempre di comprarli da questo sito perché avrete anche numerosi vantaggi; spese di spedizione gratuite comprese nel costo dell’articolo, consegna celere e immediata, possibilità di dilazionare l’importo del gadget e molto altro ancora. Inoltre, se volete osare, il modello con cassa trasparente è quello più esclusivo, ma si può scegliere anche in nero o in avario.

Arriviamo ora a parlare di specifiche scendendo nel dettaglio; sono un bell’upgrade rispetto al modello del 2021, che rimane comunque eccellente. In primo luogo, l’ANC adesso offre una qualità 1,6 volte migliore e la modalità trasparenza funziona meglio. Sul fronte dell’autonomia poi, Apple dichiara 36 ore con ANC disattivato. In poche parole, con una singola carica avrete 9 ore di autonomia, che diventano 27 con l’ausilio della cover di ricarica. Parliamo di un bell’aumento rispetto ai 24 dichiarato dagli Studio Buds di prima generazione. Si ricaricano rapidamente con la USB Type-C ma non c’è la ricarica wireless, purtroppo. Sono resistenti all’acqua e al sudore grazie alla certificazione IPX4. Li trovate a 199,95€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.