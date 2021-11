Apple lancia le nuove cuffie TWS Beats Fit Pro con ANC

Giusto qualche giorno fa avevamo intravisto le cuffie Apple Beats Fit Pro alle orecchie di Kim Kardashian, e in questi minuti il colosso di Cupertino ha ufficialmente tolto i veli delle nuove cuffie true wireless Beats Fit Pro.

Caratteristiche Apple Beats Fit Pro

Le caratteristiche tecniche del nuovo modello di cuffie true wireless ricalcano in pieno quelle trapelate qualche settimana fa, il che ci porta nuovamente a considerarle con un dispositivo evidentemente indirizzato a un pubblico sportivo e che ama il feel e la peculiare equalizzazione audio che contraddistingue ogni dispositivo a marchio Beats.

Le Beats Fit Pro di Apple fanno forza su un design con una comoda aletta pensata per essere indossate anche durante gli allenamenti più concitati, senza preoccuparsi che possano cascare per terra o ancora peggio andare perse. Il cuore pulsante delle cuffie TWS vede la presenza del processore Apple H1, il che porta con sé tutte le funzionalità aggiuntive che gli utenti delle Apple AirPods conoscono già: supporto a Siri, abbinamento istantaneo con tutti i dispositivi Apple compatibili, condivisione audio con un altro paio di cuffie Beats o Apple AirPods e molto altro.

Proprio come le AirPods Pro di Apple, inoltre, anche le nuove cuffie a marchio Beats possono contare sulla cancellazione attiva del rumore, il supporto all'audio spaziale di Apple e una perfetta integrazione con Apple Music. Dal punto di vista dell'autonomia, la compagnia californiana parla di 7 ore di ascolto con singola carica (con la tecnologia ANC si scende a 6 ore) che salgono fino a 21 ore usufruendo del case di ricarica.

Prezzo e disponibilità Apple Beats Fit Pro

Le cuffie true wireless di Apple sono già da adesso disponibili all'acquisto al prezzo di 199,99 dollari nelle colorazioni Beats Black, Beats White, Stone Purple e Sage Gray. Al momento non ci sono informazioni circa la disponibilità del dispositivo wearable anche per il nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.