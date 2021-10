Beats Fit Pro: ecco quando arrivano le nuove TWS di Apple

Secondo quanto riferito, gli auricolari Beats Fit Pro di Apple verranno lanciati il prossimo ​​1° novembre. Invece, per chi non lo sapesse, all'evento “Unleashed“, insieme ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici alimentati dai chip M1 Pro e M1 Max, la mela ha anche annunciato la sua terza generazione di auricolari true wireless, le AirPods 3.

Cosa sappiamo delle Beats Fit Pro di Apple?

Ora, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino si sta preparando per lanciare sul mercato nuovi auricolari TWS, soprannominati Beats Fit Pro, come riporta il giornale 9to5Mac.

Il rapporto afferma che i prossimi auricolari wireless saranno simili ai Beats Studio Buds lanciati all'inizio di quest'anno. Si dice anche che siano dotati di supporto per alcune funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore.

Inoltre, si ritiene che verranno alimentati dal chip Apple H1 con supporto per funzionalità come l'accoppiamento rapido con dispositivi della mela e Hey Siri. Non solo, i prossimi TWS offriranno anche i livelli della batteria nei widget dei device iPhone e iPad e i controlli personalizzati su Android tramite l'app Beats.

Si dice che Beats Fit Pro presenteranno il Bluetooth di Classe 1 e di un accelerometro integrato che aiuterà il prodotto a identificare e ridurre il rumore esterno quando si utilizzano i microfoni.

Per quanto riguarda il comparto batteria, si afferma che le cuffie offriranno fino a sei ore di autonomia con la cancellazione attiva del rumore o con la modalità trasparenza attiva e sette ore con l'equalizzazione adattiva. Tuttavia, la durata potrà essere estesa fino a 27-30 ore grazie alla custodia di ricarica.

Si prevede che Beats Fit Pro saranno disponibili in quattro diverse opzioni di colore: nero, grigio, viola e bianco. Il rapporto indica il lancio del prodotto il 1° novembre, ma dovremo attendere maggiori dettagli a breve, inclusi i prezzi per i mercati internazionali.