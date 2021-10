Apple Beats Fit Pro: avvistate su Kim Kardashian?

I nuovi auricolari Beats Fit Pro di Apple sono stati avvistati su Kim Kardashian. Dopo l'evento Apple “Unleashed” e l'annuncio degli AirPods 3, 9to5Mac ha scoperto un nuovissimo prodotto a marchio Beats, le Fit Pro, sono prossime al debutto su scala globale.

Beats Fit Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Questi saranno cuffie TWS simili alle Beats Studio Buds uscite pochi mesi or sono, ma saranno pensati esclusivamente per gli utenti iOS e verranno rilasciati durante la settimana del 1 novembre.

Mentre abbiamo già mostrato come sarà l'estetica di questi auricolari, la star Kim Kardashian è stata avvistata ieri mentre indossava le nuove cuffiette Bluetooth Bets Fit Pro.

Come condiviso da Just Jared nella storia, “Kim Kardashian indossa la pelle nera e l'ultimo vestito mentre fa commissioni“, ma una cosa che è passata inosservata al blog è stato il wearable nell'orecchio della celebrità. Le Fit Pro sono state avvistate dal vivo nella colorazione rosa. Precisamente, i giornali USA menzionavano solo questo:

La star di 40 anni della realtà e fondatore di SKIMS è uscita per partecipare ad alcuni incontri e fare alcune commissioni martedì pomeriggio (19 ottobre) a Los Angeles.

Con questo rapporto, sappiamo che Kim utilizza le Beats Fit Pro da almeno un paio di giorni. Non solo, ma My Smart Price è stato anche in grado di ottenere una foto del prodotto live, come potete vedere di seguito.

Questa non è la prima volta che Beats invia i suoi prodotti inediti alle celebrità. Con il modello Studio Buds, LeBron James e molte altre star americane sono stati avvistate con indosso i primi auricolari wireless di Beats con ANC.

Giusto come “remind me”, le Beats Fit Pro offriranno fino a sei ore di durata della batteria con ANC o con la Modalità trasparenza attiva, altrimenti sette ore con Adaptive EQ. In combinazione con la custodia di ricarica, i nuovi auricolari garantiranno 27-30 ore di autonomia. Saranno dotati di Bluetooth Classe 1 e di un accelerometro integrato per identificare e ridurre il rumore esterno con i microfoni attivi.

Un'altra cosa che distinguerà questi auricolari wireless dai Beats Studio Buds è l'inserimento del chip H1 di Apple per l'accoppiamento rapido con i dispositivi della mela. Naturalmente, disporrà anche della funzione Hey Siri.