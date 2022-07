Apple: arrivano i primi Mac Studio ricondizionati

In questi giorni il colosso di Cupertino ha iniziato a vendere i Mac Studio ricondizionati all’interno del proprio sito ufficiale; questo è quanto si osserva da un report online.

Di fatto, l’OEM americano ha messo come “disponibili” alcuni modelli di Mac Studio, l’ultimo potentissimo desktop della casa. Si possono acquistare negli USA, in Canada ma anche in molti Stati dell’Europa. Al momento non si segnalano prodotti in Italia, ma dovrebbe essere questione di giorni oramai.

Mac Studio: i ricondizionati vi faranno risparmiare

Inoltre, ad oggi in America si trovano due tipi diversi di Studio ricondizionati; uno ha il chip M1 Max e parte da 1799 dollari al posto di 1999$ (da noi il prezzo base è di 2349€) e uno con il processore M1 Ultra. Qui il risparmio è di 300 dollari. Ovviamente ci sono pochi pezzi disponibili, quindi bisogna essere velocissimi.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda, ogni device ricondizionato viene messo a nuovo dai tecnici della compagnia, ma viene anche sanificato e riconfezionato in una nuova scatola super ecologica che contiene però, la manualistica e la cavetteria. C’è la garanzia di un anno e si possono resistituire entro 14 giorni. Si può anche attivare la AppleCare+: sul Mac Studio costa 169$ una tantum o 59,99$ rinnovabile.

Giusto per completezza, il computer è un Mac Mini più alto, con tante porte sulla parte posteriore e diverse Thunderbolt davanti, insieme allo slot per la SD. Si può comprare uovo con CPU e GPU configurabile fino a, rispettivamente, 20 core e 64 core. È il PC di Apple più potente mai realizzato, stando a quanto rivelano anche i benchmark. C’è il jack audio per le cuffie, una pletora di porte USB C ma anche USB A, una HDMI, la Gigabit Ethernet e non solo.

Se cercate però potenza da vendere in un corpo portatile, con schermo top, tastiera e trackpad, il MacBook Pro da 14 pollici è ciò che fa per voi: su Amazon si porta a casa in sconto a soli 1999,00€.

